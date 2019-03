Für elf Projekte im württembergischen Allgäu gibt es Geld

Das Entscheidungsgremium der Leader-Aktionsgruppe Württembergisches Allgäu hat sich vor Kurzem im Amtzeller Rathaus zu seiner fünften Leader-Projektauswahlsitzung getroffen, um 19 förderfähige Projekte aus der Region zu diskutieren, zu bewerten und zu beschließen. Wie die Leader-Geschäftsstelle mitteilt, standen diesmal 450 000 Euro EU-Fördermittel, zuzüglich anteiliger Landesmittel, für Vorhaben im Württembergischen Allgäu zur Verfügung. Einen positiven Beschluss und damit eine Förderzusage für Leader erhielten insgesamt elf Projekte, mit einem gesamten Fördervolumen von über 650 000 Euro.

Gleich drei Projektideen aus Bodnegg konnten laut Mitteilung die Mitglieder des Leader-Steuerungskreises von sich überzeugen: Zum einen der Neubau einer Lagerhalle im Ortsteil Rotheidlen zum Zwecke der Unternehmensumsiedlung und -erweiterung eines regionalen demeterzertifizierten Lebensmittelproduzenten, der Bau einer barrierefreien „Lebensgemeinschaftswohnung“, um ein generationsübergreifendes Zusammenleben auf dem Bauernhof zu ermöglichen, und eine Unternehmensgründung im Bereich der serverbasierten Vernetzung von mittelständischen Unternehmen mit internen und externen Arbeitskräften aus der Region. Mit der Förderung einer Ferienwohnung auf einem Ziegenhof bei Vogt soll es Urlaubern zudem möglich werden, Einblicke in die hofeigene Käseproduktion und Ziegenhaltung zu erhalten.

Auch zwei bürgerinitiierte Leutkircher Projekte können sich über eine Förderzusage freuen. Zuschüsse gibt es für die Einrichtung eines Bewegungsparks am Stadtweiher sowie der Umbau des Rathauses in Friesenhofen zu einem Kulturcafé. Mit seinem nachhaltigen Konzept begeisterte auch das Team des Unverpacktladens in Wangen und erhält Unterstützung bei der Anschaffung der Ladenausstattung. Grünes Licht erhielt auch die Gemeinde Amtzell für den Bau einer Pumptrackanlage für Radler. Für die Einrichtung eines zukunftsfähigen Museumsdepots für Wangen und das Ausstellungskonzept „Kunsthandwerk hat goldenen Boden“ gab es ebenfalls Geld.