Eugen Abler gibt CDU-Vorsitz in Bodnegg ab

Gäste der CDU-Jahreshauptversammlung in Bodnegg waren neben Europaparlamentarier Norbert Lins unter anderem Landtagsabgeordneter August Schuler und Bürgermeister Christof Frick. In seinem Referat betonte Norbert Lins, der Mitglied im Ausschuss Landwirtschaft und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss Umwelt ist, erneut die große Bedeutung eines starken und selbstbewussten Europa. Der Europapolitiker fordert mehr Verantwortung für Afrika und den Nahen Osten sowie eine Weiterentwicklung des Projektes Europa. „Wir müssen erwachsen werden“, so Lins konkret. Beim Thema Fahrverbote stellte Lins fest, dass es in ganz Europa keine Euro-4-Fahrverbote gebe, außer in Stuttgart und einigen anderen Städten. Das Problem bestehe im Spielraum, der sich bei den Dieselmessstationen, abgeleitet aus der Luftqualitätsrichtlinie der EU, ergebe. Hier könne zwischen fünf bis zehn Metern von der Fahrbahnmitte und einer Höhe zwischen 1,5 und 4 Metern gemessen werden. Die Deutschen würden die Latte hoch legen. Lins fordert „vergleichbare Messergebnisse“ und versprach, „für die Abschaffung der Fahrverbote zu kämpfen“. Am Schluss sagte Lins, dass nur er Chancen habe, künftig Oberschwaben zu vertreten, nachdem die bisherige Europaabgeordnete Maria Heubuch (Bündnis 90/Die Grünen) nicht mehr nominiert wurde. Bei den Vorstandswahlen wurden unter der Leitung von Bundestagsabgeordnetem Axel Müller laut Pressemitteilung wie folgt gewählt: Vorsitzender Heinz Noppel (neu), Stellvertreter Beate Geßler und Christoph Buchmann (neu), Schatzmeister Stefan Wagner, Pressereferent: Florian Geßler (bisher Beisitzer), Beisitzer: Ralf Buchmann (bisher stellvertretender Vorsitzender), Josef Marschall und Claudia Metzler. Kassenprüfer bleiben Siegbert Groß und Ajoy George. Neben Eugen Abler wurde Siegfried Merath als Beisitzer verabschiedet. (sz)