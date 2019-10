Eine Stromtankstelle für Bodnegg

In Bodnegg steht seit Kurzem eine Ladesäule für Elektro-Autos. Die neue Stromtankstelle steht in der Dorfstraße gegenüber dem Rathaus. Sie verfügt über zwei sogenannte Typ-2-Anschlüsse mit einer Ladeleistung von jeweils 22 Kilowatt.

Um den Betrieb kümmern sich die Technische Werke Schussental (TWS): Sie sorgen dafür, dass die Fahrzeugakkus mit Ökostrom gefüllt werden. Nur so sei Elektromobilität sinnvoll, heißt es in einer Pressemitteilung der TWS. Abgerechnet wird die in den Akku übertragene Energie pro Kilowattstunde. Das Laden ist über einen QR-Code oder mit der TWS-Emobil-Ladekarte möglich. Gefördert wird die Ladesäule in Bodnegg über ein Programm des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Finanziell unterstützt wird die neue Ladeeinrichtung laut Mitteilung auch von der VR Bank Ravensburg-Weingarten.

Bürgermeister Christof Frick nahm sie gemeinsam mit Andreas Thiel-Böhm, Geschäftsführer der TWS, und Arnold Miller, Vorstand der VR Bank Ravensburg-Weingarten, in Betrieb.