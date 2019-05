Ehrung für zwei Musikanten aus Willerazhofen

Beim jährliche Kameradschaftsabend des Kreisverbandsseniorenorchesters des Blasmusik-Kreisverbands Ravensburg in Bodnegg sind zwei Musiker aus Willerazhofen geehrt worden, wie der Verband mitteilt. Für zehn Jahre aktives Musizieren im Kreisverbandsseniorenorchester wurden Martin Bareth und Antonia Dobler mit Urkunde und Sonderehrennadel ausgezeichnet. Die gleiche Ehrung erhielte an diesem Abend auch Rolf Christ aus Seibranz. Rudolf Köberle als Präsident des Blasmusik Landesverbandes Baden-Württemberg betont in seinem Grußwort den Wert des aktiven Musizierens, sowohl in der Jugend wie im Alter. „Wer musiziert der altert nicht“, so seine Überzeugung. Foto: orchester