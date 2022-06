Ehepaar Abler gibt Karriere in der Wirtschaft auf und betreibt heute Ökolandbau

Der Bio-Einkaufsführer von Bio-Ring Allgäu hat einen neuen Online-Auftritt unter www.bioeinkauf-allgaeu.de. Dieser wird laufend aktualisiert. Die gedruckte Version liegt in Gemeinden sowie an ausgewählten Hofläden aus oder kann in der Geschäftsstelle des Vereins bestellt werden. Anfragen bitte per E-Mail an info@bioring-allgaeu.de oder telefonisch unter 0831/22790.