Drei Projekte in Bodnegg überzeugen

Die Leader-Aktionsgruppe Württembergisches Allgäu hat elf Projekte ausgewählt, die sich nun über eine Gesamtfördersumme von rund 462 532 Euro freuen können, so eine Pressemitteilung der Regionalentwicklung. Gleich drei Projekte aus Bodnegg konnten überzeugen: Zum einen der Neubau einer neuartigen Holzmontage-Halle, in der neben bestehenden, modernisierten Arbeitsplätzen auch die nachhaltige und ökologische Verwendung von Buchenholz im Vordergrund stehen soll.

Zum anderen die Gemeinde Bodnegg, die die Errichtung eines Kulturdenkmalpfades beabsichtigt, um so besser auf ihre historischen Gebäude und landschaftlichen Besonderheiten hinweisen zu können.

Der Vorstandsvorsitzende, Kißleggs Bürgermeister Dieter Krattenmacher, erwähnte besonders ein länderübergreifendes Kulturprojekt der Nachbar-LAG Mittlere Alb, das durch ein interaktives mobiles Theater die „Dunkelseite einer so schönen Gegend aufzeige“, in dem es die grauenhaften Gewalttaten zur Ermordung an damals als unwerten Lebens erachteten Menschen in Sammelstellen aus der Nazi-Zeit auch in Rosenharz bei Bodnegg aufgreife. Seine Hoffnung sei, „dass dies zugleich eine Mahnung für die heutige Zeit sein werde“, wird er in dem Pressetext zitiert. Dieses Projekt wird durch die Leader-Aktionsgruppe Mittlere Alb finanziert, brauchte aber wegen der gebietsübergreifenden Kulisse die Zustimmung an diesem Abend. Grünes Licht erhielt auch die Sonderausstellung im Schloss Waldburg, welche als eine der geschichtsträchtigsten Burgen Deutschlands 2020 ein großes Jubiläum feiert.

Weitere Förderungen bekommen der Verein „Füreinander-Miteinander in Amtzell“ und die Gemeinde Argenbühl, wo die „Silberdistel“ in Christazhofen die Funktion eines Dorfgemeinschaftshauses übernimmt. Auch Isny hat für drei Projekte den Zuschlag erhalten: Zum einen für behindertengerechte Umbauarbeiten zur Eröffnung eines Dreispartenhauses im Schloss, außerdem für sogenannte „Beacons = Leuchtfeuer“ im neuen Stadtmuseum und für eine „Schlosswerkstatt“.