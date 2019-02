Dorfmitte von Bodnegg soll schöner werden

Der Ortskern von Bodnegg, rechts und links entlang der Dorfstraße, soll gestalterisch aufgewertet werden. Um dazu möglichst viele Ideen zu bekommen, beschloss der Gemeinderat ein Wettbewerbsverfahren. Das Büro Rau Landschaftsarchitekten aus Ravensburg wurde mit der Organisation und Durchführung beauftragt.

Wettbewerb ist nicht die günstigste Variante

Vieles hat sich in den vergangenen Jahren in der Ortsmitte von Bodnegg verändert. Das Rathaus ist umgezogen, eine zentrale Wohnanlage ist entstanden, ein großes Haus für die Kleinkinderbetreuung wurde gebaut und auch im Bildungszentrum sind bauliche Veränderungen durchgeführt worden. Im Gegensatz zu dieser dynamischen Entwicklung sind die zugeordneten Plätze und Verkehrsflächen auf der Strecke geblieben. Jetzt will die Gemeinde diese modernisieren.

„Es stellt sich die Frage, ob einzelne Bereiche für sich alleine betrachtet einer Modernisierung unterzogen werden sollen, oder ob es nicht sinnvoll wäre, wesentliche Teile der Dorfstraße und deren Begleitflächen einer Gesamtbetrachtung zu unterziehen“, so Bürgermeister Christof Frick in seiner Sitzungsvorlage.

Kurt Rau, Landschaftsarchitekt aus dem gleichnamigen Büro, war zur Sitzung eingeladen und stellte zwei Möglichkeiten vor. Die eine Variante würde eine Realisierung auf etwa 1,3 Hektar, ausschließlich entlang der Dorfstraße, vorsehen. Bei einer Direktbeauftragung von einem einzelnen Planungsbüro seien Gesamtkosten von 131 003 Euro zu erwarten.

Der andere Vorschlag sieht einen Ideen- und Realisierungswettbewerb vor. Hier ist die vorgegebene Fläche mit 3,75 Hektar erheblich größer, denn die Plätze und Freiflächen der öffentlichen Gebäude an der Dorfstraße sind einbezogen. Rau stellte die Wettbewerbsmodalitäten vor, wobei ein Preisgericht die Vorschläge bewerten soll. Rau plädierte dafür, auch speziell junge Teams aus den Planungsbüros dazu einzuladen. Für die Durchführung dieses Wettbewerbs mit vielen einzelnen Schritten sind 144 118 Euro veranschlagt.

Bürgermeister hofft auf vielfältige Lösungen

„Der Architektenwettbewerb zeigt nicht die erstbeste Lösung auf, sondern stellt die Teilnehmer in Konkurrenz und garantiert eine maximale Vielfalt an möglichen Lösungen“, meinte Bürgermeister Christof Frick.

Der Gemeinderat sah das ebenso, schlug aber vor, die Fläche noch um das Sportgelände rechts der Dorfstraße zu erweitern, um auch hierfür Ideen und Gestaltungsvorschläge zu bekommen. Einstimmig wurde die Auslobung des Ideen- und Realisierungswettbewerbs beschlossen und Kurt Rau mit der Organisation und Durchführung beauftragt. „Etwa Ende des Jahres ist dann eine Entscheidung geplant“, so Rau.