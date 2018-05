Ein neues Fenster hat ein Unbekannter von einem Gelände in der Birkenstraße in Bodnegg gestohlen. Laut Polizeibericht hebelte der Unbekannte ein Zaunelement auf, um auf das Gelände und an das auf einer Palette zum Einbau bereitgestellte Maßfenster zu gelangen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den die Polizei in Vogt unter Telefon 07529 / 971560 zu verständigen.