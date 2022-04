Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vier Tonnen Güter, Lebensmittel und Medikamente sammelten Evelina und Lubomir Robok von der Klinik Wollmarshöhe bei Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und Institutionen in den Gemeinden Bodnegg, Grünkraut und Umgegend.

Damit sei es nicht getan, so Lubomir Robok, der mit seiner Frau die Aktion und den Transport organisiert und durchführte. „Die Hilfe für die Ukraine wird kein Sprint, sie wird ein Marathon.“

Bewegend schildern die Roboks ihre Eindrücke, den nicht abreißenden Strom erschöpfter Flüchtlinge, der über die Grenze nach Polen kommt und erst mal vor Ort versorgt werden muss.

Als nächstes sammeln sie auf einem Spendenkonto der Klinik Wollmarshöhe Geld, um direkt in Polen die Waren zu besorgen. Dies sei etwas billiger und man spare sich die Kosten des aufwändigen langen Transports. Was es dort nicht gibt, zum Beispiel bestimmte Medikamente, nehmen die Roboks bei der nächsten Aktion trotzdem direkt aus der Klinik Wollmarshöhe in einem kleineren Lieferwagen mit. So spare man den großen LKW, eine Menge Treibstoff, Gebühren und Zeit.

Spendenkonto für die Ukraine-Hilfe: VR Bank Ravensburg-Weingarten eG; DE38 6506 2577 0802 2380 17; BIC GENODES1RRV; Stichwort Ukraine.