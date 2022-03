Der Kulturfrühling in Bodnegg wird bunt

Mit dem beginnenden Frühling blüht auch bei Bodnegg kulturell (Boku) die Kultur wieder auf. Oft Verschobenes kommt auf die Bretter, die die Welt bedeuten – und für viele Künstlerinnen und Künstler das Leben, heißt es in der Ankündigung.

In der ersten Veranstaltung nach der Corona-Zwangspause kommen am Samstag, 9. April, mit Notenlos zwei Typen, zwei Keyboards, zwei Stimmen und ein Abend voller Überraschungen auf die Gäste zu. Pusch und Speckmann geben die „Living Jukebox“ und präsentieren ein Wunschkonzert, das auch jedes Mal anders klingt, ganz nach Lust, Laune und Kreativität der Gäste. Die sind nicht nur live mit dabei, sondern gestalten den Abend auch aktiv mit.

Der Samstag am 7. Mai gehört Uli Masuth mit dem Kabarett-Programm „Lügen und andere Wahrheiten“, ein Thema – aktueller den je. Masuth meint: „Weil es aber immer weniger Wahrheit gibt, gibt es auch immer mehr Menschen, die sich auf der Suche nach ihr verirren. Und zwar ins Internet, wo sie – wie meistens – fündig werden. Denn tatsächlich wimmelt es da von Experten, die im Besitz der Wahrheit sind, sie also keinesfalls nur kurz gepachtet haben. Kein Wunder also, dass für Otto Normalverbraucher kaum was davon übrig bleibt“, heißt es in der Ankündigung des Kabarettabends.

Die April- und Maiveranstaltung finden jeweils ab 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus statt.

Boku hat außerdem das Sommerprogramm verstärkt, genauso wie die Zusammenarbeit mit den Drei Räubern und dem Zirkuszelt in Baltersberg. In der Atmosphäre in und um die Arena finden zwei Veranstaltungen statt. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Der erste Abend am Samstag, 25. Juni, steht unter dem Motto: Musik, Artistik und Tanz. Am Samstag, 23. Juli, ist ein Konzert mit dem Quartett Exprompt geplant.

Zwischen diesen beiden Terminen steigt noch das traditionelle Open-Air im Biergarten des Gasthauses Nussbaumer. Am Samstag, 9. Juli, spielt die Gruppe Loch Talamh Irish Folk.

Die öffentliche Mitgliederversammlung des Vereins für das Jahr 2022 findet am Dienstag, 29. März, ab 20 Uhr im Gasthaus Nussbaumer statt.