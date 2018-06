„Der anonyme Schreiber hat sich nicht mehr geäußert“

Die anstehende Renovierung der Pfarrkirche St. Ulrich und Magnus in Bodnegg wird mit knapp zwei Millionen Euro sehr teuer. Auch die Kirchengemeinde muss sich daran beteiligen und wie üblich zehn Prozent der Kosten durch Spenden finanzieren. Dieser Spendenaufruf hat einen anonymen Schreiber auf den Plan gerufen, der Pfarrer Michael Stork persönlich und die katholische Kirche scharf kritisiert. Der Pfarrer mit einem Antwortbrief im Amtsblatt darauf reagiert. Bettina Musch hat sich mit Pfarrer Stork über den Umgang mit anonymen Hetzschriften unterhalten.

Ein anonymes Schreiben ist ein Zeichen von Angst vor der direkten und persönlichen Auseinandersetzung mit dem Adressaten. Bekommen Sie solche Schreiben öfter?

In den zurückliegenden Jahren habe ich mehrfach anonyme Schreiben beziehungsweise anonyme Nachrichten auf dem Anrufbeantworter erhalten.

Worum ging es dabei?

Ein anonymer Anrufer hinterließ einmal „Heil Hitler!“ auf dem Anrufbeantworter des Pfarrbüros. In mehreren anonymen Briefen projizierte eine Frau unerfüllte Wünsche auf mich. Ein anderes Mal wurde mir ein Zeitungsartikel eingeworfen mit der Aufschrift: „Und das zu Ihrer Predigt!“

Wie gehen Sie normalerweise damit um?

Normalerweise wandern solche anonymen Schreiben gleich in den Aktenvernichter.

Im aktuellen Fall haben Sie jedoch das anonyme Schreiben im Gemeindemitteilungsblatt öffentlich gemacht und dazu schriftlich Stellung bezogen. Warum?

Der anonyme Schreiber formuliert, was eventuell weitere Bodnegger denken. Mit meiner Stellungnahme habe ich weit mehr Gemeindemitglieder erreicht als mit der Sonntagspredigt. Ich will mit meiner Antwort zum Nachdenken anregen: Was ist uns der Erhalt unserer Pfarrkirche wert? Der anonyme Schreiber kritisiert, dass der Kirchengemeinderat mit mir für die Sanierung Spenden sammelt und verweist dabei auf die Kirchensteuereinnahmen. Ihm fehlte offenbar die Information über den vom Bischöflichen Ordinariat vorgegebenen Finanzierungsplan. Wir bekommen 976 000 Euro Zuschuss vom Bischöflichen Ordinariat, 573 000 Euro stammen aus den Rücklagen der Kirchengemeinde, jeweils aus Kirchensteuereinnahmen, und außerdem vorgeschriebene 170 000 Euro an Spenden.

Es wird Ihnen und der Kirche unter anderem vorgeworfen, es sei nicht einzusehen, Renovierungskosten von knapp zwei Millionen Euro „für die paar Hansele“, die die Bodnegger Pfarrkirche besuchen, aufzuwenden. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf?

Wenn wir das Kirchendach und den Turm nicht sanieren, sind irreversible Schäden an der Bausubstanz zu befürchten, die wir auch als Kulturdenkmal für nachfolgende Generationen erhalten müssen. Die Zahl derer, die am Sonntag die Heilige Messe mitfeiern, ist zwar seit Jahrzehnten rückläufig, aber unsere Kirche denkt nicht in Jahrzehnten, sondern in Jahrhunderten. Als die Äbte Leopold Mauch und Anton II. Unold die Kirche im 18. Jahrhundert barockisieren ließen, lebten in Bodnegg auch „nur ein paar Hansele“, im Jahr 1864 gerade mal 63 Einwohner.

Gab es schon Reaktionen auf die Veröffentlichung im Gemeindemitteilungsblatt? Vielleicht auch von dem anonymen Schreiber?

Die Reaktionen der Gemeindemitglieder waren bisher nur positiv. Der anonyme Schreiber hat sich nicht mehr geäußert. Ermutigend sind für uns die bereits eingegangenen Spenden, zum Teil aus spontanen Hilfsaktionen und einem Benefizkonzert.