Clown Peter Shub tritt am 7. März in Bodnegg auf

Der international bekannte Clown und Comedian Peter Shub tritt am Samstag, 7. März, um 20 Uhr mit seinem Programm „Für Garderobe keine Haftung – reloaded“ im Dorfgemeinschaftshaus Bodnegg auf. Veranstalter ist der Kleinkunstverein „Bodnegg Kulturell“ (Boku).

Shub erhielt unter anderem den „Silbernen Clown“ in Monte Carlo beim Internationalen Circus Festival und in Paris beim Cirque de Demain, den Jury-Award in Cannes beim Internationalen Theater Festival. Außerdem war er auch mit dem Circus Roncalli auf Tour. „Mit Gesten, Blicken und Zurufen fasziniert Peter Shub sein Publikum“, heißt es in der Pressemitteilung. Er spiele nicht nur eine, sondern viele Figuren. „Das Kamerastativ mutiert zur Geliebten, der Garderobenständer wird zur Falle, er wird geboren und er stirbt im Kerzenlicht“, wird das Programm beschrieben.

Informationen und Karten unter Telefon 07520 / 914270 oder www.boku-bodnegg.de