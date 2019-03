CDU nominiert sieben Kreistagskandidaten

(sz) - Knapp vierzig Mitglieder und Gäste der CDU-Verbände aus Bodnegg, Grünkraut, Schlier, Waldburg, Wolfegg und Vogt fanden sich kürzlich im Gasthaus Nussbaumer in Bodnegg ein, um die Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis IV für die Kreistagswahlen am 26. Mai 2019 zu nominieren.

Insgesamt sieben sowohl kommunalpolitisch erfahrene als auch neue Bewerber repräsentieren die CDU-Kreistagsliste für den Wahlkreis, heißt es in der Pressemitteilung. Die Liste wurde demnach unter Wahlleitung des CDU-Kreisvorsitzenden Christian Natterer von den Mitgliedern im alphabetischen Verfahren aufgestellt. Natterer hob zu Beginn der Versammlung hervor, dass es im Hinblick auf die anstehenden Wahlen, das auf kommunaler Ebene vielerorts noch vorhandene Vertrauen der Wähler aufrechtzuerhalten gelte, so die Mitteilung.

Eugen Abler ist stellvertretender Bürgermeister in Bodnegg und Kreisrat seit 15 Jahren, außerdem gehört er seit 44 Jahren dem Gemeinderat in Bodnegg an, heißt es in der Mitteilung. Peter Müller, Bürgermeister in Wolfegg, ist seit zehn Jahren Kreistagsmitglied. Unternehmer Bernd Grabherr aus Waldburg ist seit dreißig Jahren im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) tätig. Diana Bierenstiel, Rechtsanwältin aus Schlier, begründete ihre Kandidatur laut Mitteilung mit dem Anliegen, bessere Betreuungsangebote für Kinder zu schaffen und für eine dringend benötigte Entspannung der Wohnraumsituation im Landkreis zu sorgen. Als Betreiber eines Ingenieurbüros für Gebäudetechnik wolle Harald Sulzer aus Vogt hingegen etwas dafür tun, dass „auch die Erfahrungen aus diesem Berufsstand in die Kommunalpolitik miteinfließen“.

Ähnlich argumentierten Josef Hiller, Kriminaldirektor a.D. aus Grünkraut und Wolfgang Maier aus Bad Waldsee: „Ich möchte meinen bescheidenen Anteil dazu beitragen, dass auch in Zukunft das Bestmögliche im Landkreis erreicht wird“, betonte Maier mit Blick auf die anstehenden Investitionen in Millionenhöhe, die vom Landkreis unter anderem zur flächendeckenden Sanierung der Kreisschulgebäude zu stemmen seien und verwies in diesem Zusammenhang auf seine langjährige Erfahrung als Steuerberater.