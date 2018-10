CDU Bodnegg verleiht Goldene Schwarzwurst

Die CDU Bodnegg lädt am Sonntag, 28. Oktober, ein zum traditionellen Schwarzwurstessen mit Verleihung der „Goldenen Schwarzwurst 2018“ an den Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU). Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr in der Klinik Wollmarshöhe, Wollmarshofen 14, in Bodnegg.

Laudatorin ist die frühere Bundesbildungsministerin Annette Schavan.

Als prominente Gäste haben sich laut Mitteilung zudem Otmar Hasler, ehemaliger Regierungschef des Fürstentums Liechtenstein, die früheren Minister Rudi Köberle und Ulrich Müller, der CDU-Generalsekretär Manuel Hagel, die Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch, der Regierungspräsident Klaus Tappeser, Landrat Harald Sievers, der frühere Landrat Kurt Widmaier, Europaparlamentsabgeordneter Norbert Lins, Bundestagsabgeordneter Axel Müller und die Landtagsabgeordneten Raimund Haser und August Schuler angekündigt.

Die musikalische Umrahmung übernehmen die Gehrenbergspatzen.Gäste sind willkommen.