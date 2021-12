Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„bunt statt blau“: Unter diesem Motto schufen im Frühjahr bundesweit mehr als 4.000 Schülerinnen und Schüler Kunstwerke gegen das „Komasaufen“. Platz drei geht an die 17-jährige Schülerin Pia Kamm aus Bodnegg im Landkreis Ravensburg. Jetzt wurden die Preise der Kampagne der Krankenkasse verliehen. Der baden-württembergische Sozialminister Manne Lucha unterstützt die Kampagne seit Jahren als Schirmherr.

„Jugendliche müssen lernen, mit Alkohol vernünftig umzugehen. Wenn schon zehnjährige Kinder betrunken in der Klinik landen, müssen wir handeln“, erklärt Ute Spiess-Kaplan, Chefin der DAK-Gesundheit in Ravensburg. „Schülerinnen und Schüler sollen offen und ehrlich über das Thema Alkoholmissbrauch aufgeklärt werden. Das Besondere bei ,bunt statt blau’: hier werden junge Künstlerinnen wie Pia Kamm selbst zu glaubwürdigen Botschafterinnen gegen das Rauschtrinken.“ Das beste Plakat aus Baden-Württemberg kommt von der 16-jährigen Schülerin Nergis Kilic vom Goethe-Gymnasium in Gaggenau. Der Sonderpreis für jüngere Teilnehmerinnen und Teilnehmer geht an den 14-jährigen Maximilian Michels von der Friedrich-Kammerer Gemeinschaftsschule in Aidlingen im Landkreis Böblingen.

„Immer weniger Jugendliche müssen wegen einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden – das gibt uns Anlass zur Hoffnung. Gleichwohl gibt es immer noch zu viele Alkoholeskapaden bei Kindern und Jugendlichen“, so Sozialminister Manne Lucha als Schirmherr der Kampagne. „Beim übermäßigen Konsum von Alkohol können schwere körperliche und seelische Probleme auftreten. Insbesondere beim Komatrinken wird aus Spaß schnell ernst und eine erhöhte Gefahr der Alkoholabhängigkeit besteht. Deshalb unterstütze ich sehr gerne die Initiative ,bunt statt blau‘ gegen den Alkoholmissbrauch. Jugendliche können hier mit ihrem Plakat selbst Farbe bekennen.“

Im November wählte eine Bundesjury mit der Drogenbeauftragten der Bundesregierung Daniela Ludwig, dem DAK-Vorstandschef Andreas Storm und den Experten vom IFT-Nord die Bundesgewinner 2021. Informationen zum Wettbewerb gibt es in allen Servicezentren der DAK-Gesundheit oder im Internet unter www.dak.de/buntstattblau.

Den Plakatwettbewerb „bunt statt blau – Kunst gegen Komasaufen“ gibt es mittlerweile seit zwölf Jahren. Insgesamt haben seit 2010 rund 115.000 Schülerinnen und Schüler an der Aktion teilgenommen.