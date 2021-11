Bürgermeister von Bodnegg und grünkraut besuchen Netze BW

Die Bürgermeister von Bodnegg und Grünkraut haben dem Netzbetreiber Netze BW einen Besuch abgestattet, um sich über die Aufgaben der Betriebsmannschaft und den Arbeitsalltag der Azubis zu informieren, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

„Wir haben hier alle Strom in unserer DNA“, wird Dietrich Moser, Teamleiter des Betriebsservices Allgäu in Bodnegg-Rotheidlen in dem Bericht zitiert. Der Betrieb in der Birkenstraße habe in den vergangenen Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen – für Bodnegg, aber auch für die Region. Arbeiteten hier 2019 noch 50 Mitarbeiter, seien es heute bereits 62. Die Bürgermeister seien beeindruckt gewesen von der Themenvielfalt, die hier abgedeckt werde: Das Team der Netze BW führe nicht nur Arbeiten zur Wartung und Instandhaltung aller technischen Anlagen und zur Störungsbehebung in einem Umkreis von etwa 60 Kilometern durch. Hier gebe es auch Spezialisten für die Projektierung und Baubegleitung von Neu- und Umbaumaßnahmen im Netz. Und auch die Messeinrichtungen, also die Stromzähler in den Haushalten, in der Region würden von einer in der Birkenstraße ansässigen Truppe aus betreut. Außerdem solle der Breitbandausbau vorangetrieben werden, weshalb in den nächsten Jahren zusätzliche Stellen geschaffen würden. „Mehr denn je haben wir großen Bedarf an gutem Fachpersonal“, so Standortverantwortlicher Moser.

Doch daran mangele es im Landkreis. Darum sei Rotheidlen seit dem vergangenen Jahr auch ein Ausbildungsstandort der Netze BW. Pro Ausbildungsjahr würden hier zwei junge Menschen den Beruf des Elektronikers Energie- und Gebäudetechnik erlernen. Damit reagiere der Netzbetreiber auf den Fachkräftemangel.

Dies sei auch mit ein Grund für den Besuch der Bürgermeister gewesen. Christof Frick und Holger Lehr wollten sich laut Mitteilung ein Bild von einem der wenigen Ausbildungsbetriebe in Bodnegg und Grünkraut machen. Denn ohne berufliche Perspektive vor Ort seien die Jugendlichen gezwungen fortzuziehen.

Von Rotheidlen sei es anschließend nach Grünkraut gegangen, wo die Netze BW ebenfalls Neues präsentiert habe. Auf dem Gelände des Umspannwerks an der Kammerlanger Straße baue das Unternehmen derzeit ein „Praktisches Trainingszentrum“ auf. Dort könnten die Azubis die handwerklichen Fertigkeiten beim Bearbeiten von Erdkabeln oder Montieren von Freileitungen üben und das Besteigen von Strommasten trainieren.