Brot her – d´Burnegger sind do

Das Dorfgemeinschaftshaus in Bodnegg war am 1. Oktober 2021 hell erleuchtet und es tummelten sich ungewohnt viele Personen mit Masken darin. Alle Anwesenden hätten lieber Brotmasken getragen, vielleicht gibt es ja dann in der Fasnet 2022 die Gelegenheit dazu. Was war also los im Dorfgemeinschaftshaus in Bodnegg? Ganz klar, bei der Narrenzunft Bodnegg e.V. fand die Jahreshauptversammlung statt.

Zu Beginn begrüßte Zunftmeister Christof Fetscher alle Vereinsmitglieder. Besonders begrüßte er Bürgermeister Christof Frick, Ehrenzunftmeister Magnus Pfleghar mit seiner Frau Klärle sowie das Gründungsmitglied und Ehrennarr Franz Fischer. Zudem wurden Jürgen Hanser, Oberzunftmeister der Region Allgäu des Alemannischen Narrenrings und Andreas Hartmann, Zunftmeister der Narrenzunft Vogter Heufresser e.V. herzlich begrüßt. Zusammen übernahmen die beiden an diesem Abend die Wahlleitung.

Die Jahreshauptversammlung wurde durch den Zunftmeister mit einem Jahresrückblick und seinem Tätigkeitsbericht begonnen. Die Berichte der einzelnen Zunfträte folgten darauf. Als Abschluss gab Schatzmeister Karl-Heinz Butscher seinen ausführlichen Kassenbericht anhand einer Präsentation ab.

Ludmilla Glauner trug den Bericht der Kassenprüferinnen vor, womit die Entlastung des Schatzmeisters, des Vorstandes und des Zunftrates durch Jürgen Hanser durchgeführt wurde. Alle Entlastungen waren einstimmig.

Nun fanden die anstehenden Wahlen laut Satzung statt. Neu besetzt wurden zwei Ämter, das des Pressewartes mit Raphaela Ziesel und eine Gruppenleiterin mit Claudia Zeller. Alle anderen im Turnus zur Wahl stehenden Personen wurden einstimmig wiedergewählt. Fetscher beglückwünschte im Anschluss alle Neu- und Wiedergewählten.

Nach den erledigten Tagesordnungspunkten ergriff Bürgermeister Christof Frick das Wort und bedankte sich bei dem Narrenverein für die gute Zusammenarbeit auch in diesen schwierigen Zeiten.

Nun wurde unter Verschiedenes diverse Punkte wie anstehende Termine besprochen. Zudem wurden Marc Seitz, Susanne Fetscher, Christof Fetscher, Irmgard Windbühler, Thilo Pfützner, Werner Graf, Franz Fischer sowie Georg und Margot Neuschwender für Ihre treue Mitgliedschaft geehrt. Vielen Dank im Namen aller Vereinsmitglieder für die langjährige und tatkräftige Unterstützung. Damit erfolgte ein erfolgreicher Abschluss und die Jahreshauptversammlung wurde geschlossen.