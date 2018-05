Brand: versehentlich Kochplatte eingeschaltet

Bei Reinigungsarbeiten in einem Gebäude in der Birkenstraße hat eine Frau versehentlich eine Herdplatte eingeschaltet und anschließend den Putzlappen auf die Platte gelegt. Durch die Hitzeentwicklung geriet dieser in Brand, wodurch eine starke Rauchentwicklung entstand, so die Polizei. Die verständigte Freiwillige Feuerwehr Bodnegg, die mit drei Fahrzeugen und 20 Mann ausgerückt war, konnte rasch Entwarnung geben. Durch den Brand ist lediglich Mobiliarschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstanden.