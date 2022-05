Bodnegger Schüler verabschieden altgediente Schulsekretärin

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit 1974 an der derselben Schule tätig. Stattliche 47 Jahre mit den Belangen tausender Schüler*innen jongliert. Mit über 600 Lehrkräften kooperiert. Drei Rektoren und eine Rektorin unterstützt. Bei der Verabschiedung der Sekretärin Brigitte Wiedmann durch die Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeiter am Bildungszentrum Bodnegg spielten die Zahlen offenbar verrückt. Doch völlig zurecht, denn in seiner Abschiedsrede bezeichnete Schulleiter Matt seine Sekretärin als „Institution und gleichwohl Seele“ des Bildungszentrums. Aber so einfach gehen lassen konnte die Schule sie natürlich nicht: Denn der gesamte Schulkomplex stand am wunderschönen 18. Maitag Spalier. So wandelte Brigitte Wiedmann voller Freude mit einem lachenden und wohl auch weinenden Auge an den über mehrere Pausenhöfe aneinandergereihten Schülern vorbei, nahm pro Klasse jeweils eine Blume entgegen und ließ es sich nicht nehmen, hier und da ein Schwätzchen zu halten und sich für die tolle Darbietung zu bedanken. Schülersprecher Frederik Müller verabschiedete sie abschließend stellvertretend für die Schülerschaft und überreichte ihr einen Bildband mit kreativen Grüßen aus den Klassen. Alle Klassen des Bildungszentrums verabschiedeten sich im Winter persönlich von Wiedmann, indem täglich eine Klasse einen Besuch am Sekretariat abstattete. Zurück zum 18. Mai: Nachdem der Schülerchor der Stufe 5/6 unter Leitung von Alexander Matt Brigitte Wiedmann mit einem Ständchen verabschiedete, versüßte sie mithilfe einer Süßigkeit den Abschied, die jeder Schüler von ihr geschenkt bekam.

Auch die altgediente Schulsekretärin ging nicht leer aus: Außer dem großen Blumenstrauß erhielt Sie nämlich ihre eigene Parkbank auf dem Schulgelände – gefertigt von der Schülerfirma, samt daneben gepflanztem „Biggi-Baum“. Insgesamt eine wunderschöne Verabschiedung, die man jedem Menschen am Ende seines Arbeitslebens nur wünschen kann.