Bodnegger scheitert bei „Wer wird Millionär?“ an der 2000-Euro-Frage

Nach rund zehn Minuten auf dem Kandidatenstuhl war für Benjamin Burg der Quizbesuch bei „Wer wird Millionär?“ schon wieder vorbei. Der 43-jährige Bodnegger ist an der 2000-Euro-Frage bei der 3-Millionen-Euro-Woche gescheitert.

Immerhin hat er aber, wie es Günther Jauch in der Sendung am Montag formuliert hat, noch einen fünften Joker im Spiel: Seine Partnerin Kerstin Jacob-Rauch saß kurz darauf auch im Kandidatenstuhl und spielt um den Einzug ins Finale am Freitagabend bei RTL.

Novum bei „Wer Wird Millionär?“

Und dann ist etwas passiert, was in 24 Jahren „Wer wird Millionär?“ noch nie passiert ist. „Wen haben Sie uns noch mitgebracht?“, begrüßte Günther Jauch Benjamin Burg auf dem Kandidatenstuhl, nachdem der Bodnegger die Auswahlfrage innerhalb von 5,15 Sekunden als schnellster Kandidat gelöst hat.

Burg hat nämlich nicht nur sich selbst, sondern auch seine Partnerin Kerstin Jacob-Rauch vor Jahren bei der Sendung angemeldet. Unabhängig voneinander wurden die beiden nun zur selben Show eingeladen. Es sei noch nie passiert, dass ein Pärchen so bei „Wer wird Millionär?“ dabei sei, gibt auch Günther Jauch zu.

Statt zum Pärchen-Special geht es für beide um drei Millionen Euro

Am Telefon hätten Burg und Jacob-Rauch den Mitarbeitern von RTL mitgeteilt, dass sie ein Paar seien. „Wir hatten erst die Vermutung, dass das ein Pärchen-Special ist“, sagt Burg vor der ersten Frage. Die löst er dann auch wenig später souverän.

Trainiert hat der Bodnegger mit der „Wer wird Millionär“-App, wie er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ verrät. „Da habe ich es auch immer ohne Joker mindestens bis zu der 16.000-Euro-Frage geschafft“, sagt er. Bei der 2000-Euro-Frage kostet Burg sein schnelles Antworten das Weiterkommen.

An dieser Frage ist Benjamin Burg gescheitert

„Womit soll nach 44 Jahren – im Juni 2023 – endgültig Schluss sein? A: Fiesta aus Köln, B: Gaudi aus München, C: Gala aus Frankfurt oder D: Party aus Berlin“, lautet die Frage mit den Antwortmöglichkeiten.

Burg will sich nicht verunsichern lassen und antwortet deshalb zügig mit C. Statt um das Gala-Magazin, wie er vermutet, geht es aber um den Ford Fiesta. Der werde, wie Günther Jauch erklärt, nur noch für wenige Monate in Köln produziert. „Zur Vorbereitung habe ich im Supermarkt immer die Gala durchgeschaut, wegen dem Klatsch und Tratsch“, erklärt Burg. „Ich habe es auch nicht mehr im Kopf gehabt, dass ich noch alle vier Joker hatte.“

Kerstin Jacob-Rauch hat noch Chancen auf den Einzug ins Finale

Immerhin muss Burg nicht mit leeren Taschen nach Hause zurückfahren: 500 Euro sind ihm sicher. Chancen auf einen Platz in der Finalrunde am Freitag hat seine Partnerin Kerstin Jacob-Rauch. Sie hat es kurz vor Ende der Sendung auf den Kandidatenstuhl geschafft und steht aktuell vor der 4000-Euro-Frage. Am Dienstagabend um 20.15 Uhr bei RTL oder bei RTL+ muss sie mindestens 16.000 Euro gewinnen, um sich einen Platz im Finale am Freitag zu sichern.

Je nachdem, wie hoch der Gewinn ist, wollen die beiden ihre Pläne, in 10 bis 15 Jahren eine Existenz in Sizilien aufzubauen, finanzieren. „Kurzfristig kümmern wir uns mit dem Geld um die Katzen, die wir selbst haben und andere, die wir mitversorgen“, sagt Burg.

Bisher hat noch niemand die drei Millionen Euro gewonnen

Die 3-Millionen-Euro-Woche geht vom 2. bis 6. Januar. Die Finalisten haben dann die Chance, drei Millionen Euro zu gewinnen. Wer die 16.000-Euro-Frage richtig beantwortet, hat sich für das Finale am Freitag qualifiziert. Die 3-Millionen-Euro-Woche findet zum dritten Mal statt.

Bisher haben im Frühjahr und August 2022 Kandidatinnen und Kandidaten um die drei Millionen Euro gespielt. Noch hat aber keiner die Rekordsumme mit nach Hause nehmen können.