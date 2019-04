Bodnegger Osterkonzert bietet musikalische Weltreise

Mit einem ganz besonderen Programm haben 66 Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Bodnegg die Zuhörer beim traditionellen Osterkonzert begeistert. Unter dem Motto „Kino für die Ohren“ präsentierten sie unter der Leitung ihres Dirigenten Nicolas Köb einen bunten Strauß an fröhlichen Melodien und Filmhits.

Den Auftakt machte die Jugendkapelle Bodnegg-Grünkraut mit dem Hit „Shallow“ von Lady Gaga und einer tempogeladenen Mischung aus dem bekannten Soundtrack des Kinohits „The Greatest Showman“ der amerikanischen Komponisten Benj Pasek und Justin Paul. Die gekonnte Präsentation der beiden unterschiedlichen Werke wurde vom Publikum mit reichlich Beifall belohnt, weswegen die jungen Musikerinnen und Musiker unter der Leitung ihrer Dirigentin Lena Kronenberger gerne eine Zugabe gaben: ein weiteres Medley, dieses Mal gespickt mit Hits der Rockgruppe Queen. Exakt gesetzte Einsätze und gekonnte Wechsel der Stimmfarben und Tempi begeisterten sehr.

In den Wilden Westen lud die Musikkapelle danach ihre Besucher ein und präsentierte ein recht anspruchsvolles Mix aus bekannten Westernhits, wie etwa „ Spiel mir das Lied vom Tod“. Kontrastreich ging es im Programm weiter mit der Einladung, einen musikalischen Blick in ein Aquarium zu genießen. Das Konzertwerk in drei Sätzen von Johan de Meij stellte verschiedene Fische – unter anderem Neonfische, Zitteraal, Seepferdchen und Guppys – mit je einem eigenen Motiv und verschiedenen Variationen vor. Die Bewegungen und Begegnungen in diesem Mikrokosmos wurden für die Zuhörer musikalisch erlebbar.

Nach der kurzen Erholungspause ging die musikalische Filmreise actionreich und voller Abenteuer weiter. Dirigent Nicolas Köb und seine Musikkapelle vollführten eine Rafting-Tour. Aufgeführt wurde „Into the Raging River“ von Steven Reineke, die Tour begann bei Sonnenaufgang. Im weiteren Verlauf führten die Musiker ihr Publikum durch wilde Stromschnellen. Die Fahrt steigerte sich immer aufregender, bis zum großen Sturz über den Wasserfall. „In 80 Tagen um die Welt“ ging es danach mit Komponist Otto M. Schwarz und dem Oberstufenorchester weiter. Gekonnt entlockten die Musiker ihren Instrumenten ländertypische Töne und Melodien und faszinierten so die akustisch mitreisenden Zuhörer.

Nach so viel Dynamik nahm die Musikkapelle ihr Publikum mit in ein Museum. Mit dem klassischen Musikstück „ Pictures at an Exhibition“ von James Curnow präsentierten die Musiker Bilder einer Ausstellung, reich an Klangfarben und unterschiedlichsten Eindrücken, bevor es in die Karibik zu den Piraten, John Sparrow und abenteuerlichen Fahrten auf See ging. Und erneut schafften es die Musiker, mit ihren Instrumenten wagemutig Bildsequenzen herbei zu zaubern, die wahrlich spannende und raue Atmosphäre schufen.

Marsch und Polka zum Ausklang

Fröhlich und schwungvoll mit dem Konzertwerk „Sbandiamo“ von Jacob de Haan endete die abenteuerliche Reise durch unterschiedlichste Filmgenres. Mit diesem Werk hatte der Musikverein bei den Wertungsspielen in Haidgau die Herausforderung bewältigt, in lediglich einer Stunde die Interpretation zu erarbeiten, zu präsentieren und dabei 93,8 von 100 möglichen Punkten zu erhalten.

Tosender Applaus in der ausverkauften Festhalle bewies, dass die Reiseleitung von Dirigent Köb gelungen und die Umsetzung auf hohem Niveau kompetent und eindrucksvoll erfolgt war. Doch ganz ohne volkstümliche Klänge gehen Konzertabende von Blasorchestern selten zu Ende. Daher präsentierte der Musikverein Bodnegg als Zugabe noch einen Marsch und eine Polka.