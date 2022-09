Bodnegger Kulturherbst startet mit Ausstellung

Die Bodnegger Kleinkunst startet am Freitag, 9. September, in den Bodnegger Kulturherbst. Zum Start steht nach längerer Zeit eine neue Ausstellung im Bodnegger Rathaus an. Das teilen die Organisatoren in einer Vorschau mit.

Eva Pietzcker zeigt Landschaftsdarstellungen mit druckgrafischen Mitteln, seit 2003 in der Technik des japanischen Holzschnitts, die sie in Japan gelernt hat. Ihren Bezug zu Bodnegg und den Titel der Ausstellung „Bodnegg und der Rest der Welt“ wird Eva Pietzcker bei der Ausstellungseröffnung am Freitag, 9. September, um 18 Uhr persönlich erläutern. Das Trio Berta Epple, bekannt für hintersinnig musikalische Unterhaltung, reist mit einem Kofferwagen voller Instrumente ins Grandhotel Waldlust, wo es für einen bunten Abend gebucht wurde; so auch am Samstag, 17. September, ins Dorfgemeinschaftshaus Bodnegg. Sie beschließen umzusatteln und den Laden zu übernehmen.

Uli Boettcher hat sich in den letzten beiden Jahren immer wieder eine Auszeit genommen und sich dabei völlig neu kennengelernt. Wird Boettchers leichte Reizbarkeit künftig als reizend wahrgenommen? Eine Frage, die seine Frau mit „Nein“ beantwortet hat, die objektiv aber noch vor Publikum am Samstag, 15. Oktober, überprüft werden muss. „Auszeit“ heißt Boettchers neues Soloprogramm. Der unverwechselbare Sound der Drahtzieher verwebt kunstvoll die Einflüsse dreier weitgereister Gypsy Jazz Musiker aus Ravensburg. Ihre zahlreichen Engagements mit etablierten Größen des Genres machen dem konspirativen Bandnamen alle Ehre und verleihen dem Trio die Souveränität, neue Klangfarben und Spielarten geschmackvoll in das Genre einzubringen. Zum Gastspiel am Samstag, 12. November, in Bodnegg erhält das Trio Verstärkung durch den Münchner Akkordeonvirtuosen David Weiss.

Im dritten Anlauf soll es beim Weihnachtsmarkt in Bodnegg endlich klappen: Mira bricht zu ihrer Sternenreise am Samstag, 19. November, um 14.30 Uhr in der Festhalle auf. Alle ab fünf Jahren und jung gebliebene erwartet ein zauberhaftes Theaterstück.

Zauberhaft geht es am 3. Dezember mit dem deutschen Meister der Zauberkunst weiter. Alexander Merk lässt das Publikum zu einem Teil seiner Illusionen werden.