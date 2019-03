Bodnegger haben großes Interesse an Aufarbeitung der NS-Vergangenheit

Die nationalsozialistische Vergangenheit mit ihren Gräueltaten in der Gemeinde Bodnegg wird aufgearbeitet. Am Sonntag waren dazu auf Initiative und nach Beschluss im Gemeinderat die beiden Historiker Wolf-Ulrich Strittmatter und Uwe Hertrampf ins Dorfgemeinschaftshaus geladen. Das Interesse der Bodnegger an den Vorträgen war riesig.

Sowohl Bürgermeister Christof Frick als auch die beiden Historiker Wolf-Ulrich Strittmatter und Uwe Hertrampf zeigten sich erstaunt, dass mehr als 140 Gäste bei strahlendem Frühlingswetter am Sonntagmorgen ins Dorfgemeinschaftshaus gefunden hatten. Zu Beginn gab Strittmatter den Zuhörern eine detaillierte Schilderung der Vorgänge während der Amtszeit des NS-Bürgermeisters Anton Blaser in Bodnegg. Dessen grausames Verhalten während der NS-Zeit hatte den Gemeinderat am 9. November vergangenen Jahres veranlasst, sein Porträt in der Bürgermeistergalerie im Sitzungssaal abzuhängen, mit historischen Erklärungen zu seiner Person wieder aufzuhängen und die NS-Zeit in Bodnegg aufzuarbeiten (die SZ berichtete mehrfach). Anton Blaser hatte auf infame Art und Weise die Familie Schrempp schikaniert und verfolgt, weil Frida Schrempp jüdischer Herkunft war.

Strittmatter nannte sowohl die NS-Schergen, die unmittelbar mit Blaser auf üble Art und Weise zusammengearbeitet hatten, als auch die Helfer, die der Opferfamilie zur Seite standen, sie unterstützt hatten und dadurch selbst diskriminiert und schikaniert wurden. Der Historiker hat dazu in vielen Archiven recherchiert und etliche Originaldokumente waren in seiner Präsentation zu sehen. Er belegte, dass Blaser aktiv mit seinem „braunen Quintett“ bis in höchste Kreise der SA-Führung enge Kontakte hatte und von dort Ermunterung und jede Art der Unterstützung bekam. Aber er benannte auch den Mut, den die Helfer der Familie Schrempp hatten, sich dem unseligen Tun entgegenzusetzen. Das waren nicht nur der Pfarrer, die Bäckerfamilie, der Gendarmeriemeister und etliche Privatpersonen aus Bodnegg, sondern beispielsweise auch ein mutiger Arzt aus Friedrichshafen, der Frida Schrempp eine fingierte Krankschreibung ausstellte mit dem Hinweis der Transportunfähigkeit und sie damit vor dem Konzentrationslager rettete. Es wurde ganz still im Saal, als Strittmatter die Opfer der Euthanasie in Rosenharz namentlich in Listen aufgenommen zeigte und sie damit wieder ganz konkret in die Gegenwart holte. Einige Fragen aus dem Publikum kamen auf. So wollte eine Zuhörerin wissen, ob man Kontakte zu den Nachfahren der NS-Verantwortlichen habe und wie diese damit umgehen würden. „Entweder sie sind entsetzt oder es wird vertuscht“, antwortete Strittmatter. Es sei aber nicht Sinn der Erinnerungskultur, das zu dokumentieren oder gar die Nachfahren an den Pranger zu stellen.

Schicksal der Opfer gut erforschen

Auch Uwe Hertrampf, der Leiter des Denkstättenkuratoriums NS Dokumentation Oberschwaben, betonte das in seinem anschließenden Vortrag ausdrücklich. „Es geht nicht um Angehörige, es geht um eine klare Benennung rassistischer Art“, so Hertrampf. Auch er lobte die vielen anwesenden Bodnegger für ihr Interesse und den Gemeinderat für seine Aktivität: „Sie setzen damit ein Zeichen ihrer Identifikation mit ihrem Ort, indem sie sich mit der Geschichte ihres Ortes beschäftigen“, meinte er. Und er erklärte detailliert, warum es so immens wichtig sei, die Geschichte aufzuarbeiten, damit sie sich nicht wiederhole. Dauerhaft, und auch noch in 20 Jahren gut erkennbar, sollte ein Erinnern an einem Denkort dargestellt werden, ergänzte er. Das könne auf ganz verschiedene Art und Weise, etwa mit einem Denkmal, Gedenktafeln, Stolpersteinen oder, wie in Baienfurt, mit einem Klangstein erfolgen. Wichtig dabei sei, das das Schicksal der Opfer gut erforscht sei. „Die Fakten müssen stimmen, damit jeder im Ort dem zustimmen kann“, erklärte er. Er appellierte an Bodnegg, Mitglied im Gedenkstättenkuratorium zu werden.

Sowohl Strittmatter als auch Hertrampf befürworteten die Gründung eines zeitgeschichtlichen Arbeitskeises. Letzte Zeitzeugen, die Geistlichkeit, kommunale und kirchliche Vertreter, aber auch die junge Generation solle darin vertreten sein und sich weiterhin mit der Geschichte und damit auch mit der Aufarbeitung der NS-Zeit befassen. Beide Historiker sagten zu, auch weiterhin Ansprechpartner zu sein.