Bodnegger Gemeinderäte geehrt

Der für die Räte einschneidenste Tagesordnungspunkt der letzten Gemeinderatsitzung in Bodnegg war laut Pressemitteilung von Bürgermeister Christof Frick die Verabschiedung von sieben ausscheidenden Gemeinderäten. „Damit haben wir einen Umbruch im Gemeinderat, wie ich ihn in den vergangen 20 Jahren nicht erlebt habe“, stellte der Bürgermeister fest.

Dieter Franke, Stefan Fricker, Walter Fuchs, Daniel Rheinländer, Norbert Rist, Daniel Schneiderhan und Thomas Schulzki, brächten insgesamt 87 Jahre Erfahrung und ehrenamtliches Wirken auf die gemeindepolitische Waage.

Kommunalpolitik sei die Selbstverwaltung Bürger, so Frick weiter. Und so sei er fest davon überzeugt, dass sich die kommunalpolitische Arbeit gelohnt habe.„Wie sonst hätte sich unsere schöne Gemeinde so positiv entwickeln können, wie sie sich entwickelt hat, was wir mit Stolz feststellen können.“ Und so wie er die sieben Herren kennen lernen durfte, habe ihnen die Arbeit am Ratstisch auch etwas gebracht. Nämlich die Erkenntnis, sich für das Wohl der Bürger eingesetzt und dieses gefördert zu haben.

In seiner Ansprache ging der Bürgermeister auf die Projekte und Beschlüsse ein, die in den vergangenen 20 Jahren realisiert und umgesetzt wurden. Dabei sei deutlich geworden, dass alle Felder der kommunalpolitischen Landschaft beackert wurden.

Zu guter Letzt sprach Bürgermeister Christof Frick namens der Gemeinde seinen Dank und seine Anerkennung aus: „Egal ob zwei Jahre oder 20 Jahre im Gemeinderat - euch gilt ein herzliches Dankeschön für euer Engagement zum Wohle der Gemeinde, aber auch für die sehr angenehme Zeit mit euch. Euer Ausscheiden ist ein großer Verlust für unser Gremium!“.

Im Rahmen der Verabschiedung wurde Thomas Schulzki für 10 Jahre, sowie Norbert Rist und Dieter Franke für jeweils 20 Jahre mit einer Ehrennadel und Ehrenurkunde des Gemeindetags Baden-Württemberg ausgezeichnet. Dieselbe Ehrung erhielten die wiedergewählten Gemeinderäte Franz Zwisler für 10 Jahre und Hubert Bröhm für 25 Jahre Ratszugehörigkeit.