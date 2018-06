Bodnegger fordern das Ein-Euro-Busticket

Die Bodnegger Wählergemeinschaft „Aktiv für Bodnegg“ fordert die Einführung des Ein-Euro-Bustickets am Samstag ab Bodnegg nach Ravensburg. Das würde, so die Meinung der Wählergemeinschaft, das Klima schonen und wäre ein Anreiz für die Bodnegger, das Auto stehen zu lassen und auf den Bus umzusteigen. Seit Ende März kann man im Bereich des Stadtbusses Ravensburg-Weingarten samstags für einen Euro pro Fahrt durchs Schussental fahren. Hintergrund war unter anderem auch die Schließung der Marienplatztiefgarage in Ravensburg und die Reduzierung von Schadstoffen in der Luft.

Wie die Wählergemeinschaft in einer Pressemitteilung schreibt, kostetet samstags eine Busfahrt von Bodnegg nach Ravensburg 2,75 Euro. Wer im etwa drei Kilometer entfernt gelegenen Sigmarshofen einsteigt, kann für einen Euro mitfahren. Das solle sich ändern.

Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, hatten sie eine Aktion gestartet. „Wir spielten am Samstag, 20. Januar, kostenlos den Zubringer bis Grünkraut/Festhalle: Ab Bodnegg/Schule um 8.50 und um 9.50 Uhr. Wir hielten an den dazwischen liegenden Haltestellen. Ab Grünkraut/Festhalle konnten die Mitfahrenden dann das Ein-Euro-Ticket nach Ravensburg lösen. Wenn der Bus von Ravensburg her um 11.18 und um 12.18 Uhr in Grünkraut/Festhalle ankommt, konnten sie mit unserem Bus wieder umsonst bis nach Bodnegg zurückfahren“, heißt es in der Pressemitteilung.

Dazu hatte „Aktiv für Bodnegg“ das Gemeindemobil gemietet. Trotz des nasskalten Wetters fanden sich einige Interessierte ein, freuten sich über das Angebot und wünschten sich eine Wiederholung dieser Aktion, so die Pressemitteilung. An diesem Tag brauchten sie nicht mit dem eigenen Auto, womöglich jeder für sich allein, nach Grünkraut zu fahren, um in den Genuss des Ein-Euro-Samstagstickets des Stadtverkehrs Ravensburg zu kommen.

Die Bodnegger sind überzeugt: Es geht auch ohne Auto. Die Ausdehnung der Ein-Euro-Zone bis Bodnegg sei ein Beitrag zum besseren Klima. Die Entscheidung darüber treffen Gremien von Kommune, Stadt und der Verkehrsverbund Bodo. „Mit unserer Aktion weisen wir die Verwaltungen darauf hin: Macht guten Preis (ein Euro) für gutes Klima (ein Bus statt vieler Autos)!“