Bodnegger Ehrenamtsabend

Nach langer Coronapause war es endlich wieder soweit: die Gemeinde lud alle ehrenamtlich Tätigen herzlich zum Ehrenamtsabend ein und rollte ihnen im Dorfgemeinschaftshaus – wenn auch nur im übertragenen Sinn – den roten Teppich aus. So sagte Bürgermeister Christof Frick in seiner Rede: „Wir wollen das Ehrenamt mit diesem Abend neu in das Bewusstsein rücken. Wir wollen zeigen, dass es in unserer Gemeinde unzählige Menschen gibt, die nicht nur an sich selbst denken. Wir wollen zeigen, dass es in unserer Gemeinde einen riesigen Schatz gibt, auf den wir auch in schwierigen Zeiten bauen können.“

Alle, die sich in Vereinen, gemeindlichen oder kirchlichen Gruppierungen, in Gemeinde- oder Kirchengemeinderat, als Elternbeirat oder „einfach so in der Nachbarschaft“ engagieren, waren geladen. Viele kamen und erlebten einen wirklich bunten Abend! Barny Bitterwolf, bekannter oberschwäbischer Hansdampf in allen Unterhaltungsgassen vermittelte den Gästen, dass zum erfolgreichen Ehrenamt unbedingt auch die eigene „Xondheit“ gehört und man da doch bittschön auf sein Inneres „loosa“ soll! Dazu gehört natürlich auch Bewegung – und schon waren alle aufgefordert, Arme und Beine nach seinen Anweisungen zu „lupfa“. Nach und nach schieden die „Falschbeweger“ aus, und am Schluss blieben drei übrig, die Barny Bitterwolf flugs als „Neues Bodnegger Schellentrio“ nach vorne holte und die nach seiner Anweisung das Lied „Amazing Grace“ sehr gefühlvoll intonierten. So bezog der oberschwäbische Barde die Gäste immer wieder in seine humorvollen Darbietungen ein und alle machten begeistert mit. Das tolle Buffet und die ansprechende Musik der Band „Querbeet“ – Tommy Heilig, Vroni Heilig, Martin Stahl und Ebe Müller – trugen ebenfalls ihren Teil zum guten Gelingen des Abends bei. Bei der Verlosung gab es wieder tolle Preise zu gewinnen. Herzlichen Dank an den Verkehrsverbund bodo, die EnBW und die Kreissparkasse Bodnegg für die Präsente! Zusammen mit den Bodnegger Preisen konnte so etwa die Hälfte der Anwesenden einen schönen Gewinn mit nach Hause nehmen.

Es war ein schöner Abend, der bei den Ehrenamtlichen sehr gut ankam. Die Gemeindeverwaltung sagt noch einmal: „herzlichen Dank für Ihr Engagement“!