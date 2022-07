Bodnegg soll fußgängerfreundlicher werden

Die Gemeinde ist für die Teilnahme an den Fußverkehrs-Checks 2022 ausgewählt worden. Staatssekretärin Elke Zimmer überreichte am Mittwoch die Teilnahme-Urkunde. „Wir freuen uns sehr, in die Auswahl gekommen zu sein. Unsere Bemühungen zur Förderung des Fußverkehrs werden damit belohnt – das ist ein Ansporn für alle Beteiligten, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen“, sagt Bürgermeister Christof Frick. „Wir wollen den Fußverkehr in unserer Gemeinde mit diesem Projekt besonders in Hinblick auf die Verkehrssicherheit, Barrierefreiheit, Aufenthaltsqualität, Kindergarten- und Schulwege begutachten.“ Die Kosten für den Fußverkehrs-Check werden vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg übernommen, das Fachbüro Planersocietät aus Karlsruhe unterstützt bei dem Check die Verwaltung.

Bei den Fußverkehrs-Checks bewerten Bürgern, Politik und Verwaltung gemeinsam die Situation des Fußverkehrs vor Ort. In einem Auftaktworkshop wird zunächst eine erste Bestandsanalyse gemeinsam mit Vertretern der Politik und Verwaltung, der Verbände sowie den Bürgern vorgenommen. Im Anschluss gibt es zwei Begehungen: Bürger gehen mit Verwaltung, Politik und Experten jeweils zu Fuß durch den Ort; dabei werden an Ort und Stelle Stärken und Schwachstellen ermittelt und mögliche Lösungen diskutiert. Im Anschluss entwickeln Verwaltung und Fachbüro auf dieser Basis Maßnahmenvorschläge zur Fußverkehrsförderung, die bei einem Abschlussworkshop vorgestellt und erörtert werden.

Die Fußverkehrs-Checks werden vom Land Baden-Württemberg seit 2015 durchgeführt. Über 70 Städte und Gemeinden haben bereits daran teilgenommen. Ziel der Fußverkehrs-Checks ist es einerseits, den Fußverkehr in Politik und Verwaltung wieder als eigenständige und wichtige Mobilitätsform ins Bewusstsein zu rücken, andererseits sollen die Bedingungen für zu Fuß Gehende vor Ort konkret verbessert werden.

Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg hat die Fußverkehrs-Checks des Landes in diesem Jahr weiterentwickelt: Zusätzlich zum bewährten Fußverkehrs-Check gibt es in dieser Runde mit dem Fußverkehrs-Check plus jetzt auch eine Erweiterung. So erhalten fünf Kommunen eine ausführliche Beratung zu Fußverkehrskonzepten. Neben Bodnegg erhalten diese 14 weiteren Kommunen den Fußverkehrs-Check: Bad Mergentheim, Bad Wimpfen, Ditzingen, Emmendingen, Friedrichshafen, Höpfingen, Kornwestheim, Ladenburg, Lauchringen, Mehrstetten, Neckargemünd, Remchingen, Schliengen, Weil am Rhein.