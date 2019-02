Bodnegg schafft neuen Wohnraum

Das neue Baugebiet „Hochstätt IV“ in Bodnegg geht in die nächste Planungsphase. Nachdem noch etliche Änderungen eingearbeitet wurden, hat der Gemeinderat den Entwurf des Bebauungsplanes gebilligt und die erneute Auslegung beschlossen. Wichtig war dem Gremium, dass auf den insgesamt 4,22 Hektar neben vorwiegend Einfamilienhäusern auch zwei Flächen für Mehrfamilienhäuser ausgewiesen werden.

Über zwei Stunden hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung Zeit genommen, um den mit 65 Seiten umfangreichen Entwurf des Bebauungsplanes zum neuen Baugebiet Hochstätt IV durchzuarbeiten. Rudolf Zahner, Laura Brethauer und Jane Reinermann vom Planungsbüro Sieber aus Lindau präsentierten die Planung und die dazu eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und auch verschiedene private Einwände, Empfehlungen und Anregungen, die gemacht worden waren, zur Abwägung durch den Rat. Es ging dabei um die Befürchtung von Immissionen durch zwei an das Baugebiet angrenzende Betriebe, die jedoch von den Planern entkräftigt wurden. Der Bedarf zur Ausweisung eines neuen Baugebiets wurde angezweifelt. „In der Gemeinde gibt es nicht ausreichend Baulücken, Gebäudeleerstände oder sonstige Nachverdichtungspotenziale, die eine kurz- bis mittelfristige Nachfrage nach Wohngrundstücken decken könnten. Es liegen der Gemeinde 128 Anfragen vor, 28 davon sind von Bodneggern,“ wusste Rudolf Zahner. Zur Kritik, dass zu dem ganzen Vorhaben keine Informationsveranstaltung für die Öffentlichkeit stattgefunden habe, meinte er, dass eine solche Veranstaltung im Verfahren nicht vorgesehen sei.

Die geplanten Einzelhäuser dürfen maximal drei Wohnungen haben, die beiden Mehrfamilienhäuser bis zu acht Wohnungen. Je nachdem, wie geplant wird, kann laut Entwurf von einer voraussichtlichen Mindestanzahl von 53 Wohnungen bis zur Maximalanzahl von 170 Wohnungen ausgegangen werden. Damit liegt laut Planung die Anzahl der unterzubringenden Einwohner minimal bei 133 bis maximal bei 425. Dringend hingewiesen wurde sowohl in den privaten Stellungnahmen, als auch vom Gemeinderat, dass die Gemeinde, die vorhat, die Grundstücke hauptsächlich selbst zu veräußern, auch für den kommunalen Eigenbedarf sorgen soll, indem sie Platz für sich reserviert.

Anträge aus dem Rat, mehrere Geschosswohnungsbauten auszuweisen, fanden keine Mehrheit, da man sowohl die städtebaulichen Einwände, als auch die bereits bestehende Einfamilienhausbebauung berücksichtigen wollte. So wurden nur zwei Mehrfamilienhäuser in die Planung aufgenommen. „Geschosswohnungsbau könnten wir auch an anderen Stellen in der Gemeinde planen“, erklärte Bürgermeister Christof Frick. „Wir müssen die Nachbarschaft, das Gelände und den Bedarf der Gemeinde in Einklang bringen“, so Gemeinderat Dieter Franke. Die Möglichkeit eines Angebots von besonders günstigem Wohnraum wurde von seinem Kollegen Daniel Schneiderhan in Frage gestellt, denn die Kostenschätzung für die gesamte Erschließung im Geltungsbereich liegt bei 2 400 061 Euro. Das Verfahren geht jetzt in die nächste Runde und damit auch in die erneute öffentliche Auslegung.