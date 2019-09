Bodnegg kulturell startet mit einer Ausstellung in den Kulturherbst

Im Bodnegger Rathaus wird am Sonntag, 8. September, um 15 Uhr eine neue Ausstellung eröffnet: Die seit 2014 in Bodnegg lebende Ewelina Robok-Luszczynska hat in Polen Kunst studiert und zeigt einen Querschnitt ihrer Arbeiten. Die Ausstellung geht bis zum 15. Januar 2020, ist während der Rathausöffnungszeiten zu besuchen und der Auftakt zu der neuen Saison von Bodnegg kulturell (Boku).

An einem neuen Veranstaltungsformat, nämlich einer Verbindung von Konzert und Tanz, versucht sich Boku eigenen Angaben zufolge am Samstag, 14. September. Die Alpenschweden, das Ensemble um den Akkordeonisten und Tanzlehrer Rüdiger Bernau, will mit fetziger, europäischer und lateinamerikanischer Tanzmusik die Besucher auf die Tanzfläche locken.

Uli Boettcher ist immer wieder gern gesehener Gast in Bodnegg. So bringt er sein neues Programm „Ich bin Viele“ am Samstag, 12. Oktober, auf die Bühne im Dorfgemeinschaftshaus.

Nach über fünf Jahren kehrt auch das A-cappella-Ensemble „Männer und Tenöre“ am Samstag, 9. November, nach Bodnegg zurück und lädt ein zur „Frack-Tour“. Die Sänger wandeln dabei auf seiner musikalischen Reise auf den Pfaden der legendären Comedian Harmonists, heißt es in dem Pressetext.. Ganz besonders interessant sei laut Boku der Mann am Piano, ist er doch seit einem Jahr Schulleiter am hiesigen Bildungszentrum.

Zum Dorf- und Weihnachtsmarkt am Samstag, 23. November, erwartet die jungen Besucher um 14.30 Uhr ein heiteres Theaterstück. Achim Sonntag zeigt auf der Bühne der Festhalle „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“, ein Schau- und Puppenspiel mit dem Originaltext der gleichnamigen Bilderbuchvorlage.

Es „läuft!“ beim völkerverständigenden Duo aus 60 Prozent zungenfertigem Kieler und 70 Prozent ganzkörper-komischem Schwaben am Samstag, 30. November: Denn Helge und das Udo haben mit ihrem ungewöhnlichen Mix aus intelligenten Sketchen, alberner Tierdarstellung und punktgenauer Improvisationskomik nicht nur die Freiburger Leiter, sondern auch den Publikumspreis beim Großen Kleinkunstfestival der Wühlmäuse gewonnen. Auch in ihrem sechsten Programm „Läuft!“ laufen sie wieder zur Hochform auf in ihrer eigenen Mischung aus Anspruch und Unfug, aus Handwerk und Blödsinn, aus Anarchie und Präzision, so die Veranstalter.

Das gedruckte Programm liegt an vielen Stellen in und um Bodnegg aus. Alle Veranstaltungen finden, wenn nicht anders angegeben, um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Bodnegg statt. Der Vorverkauf beginnt etwa vier Wochen vor der Veranstaltung im Weltcafé Rupp, Dorfstraße. Infos und Karten gibt es auch ab sofort online unter www.boku-bodnegg.de oder Telefon 07520 / 914270.