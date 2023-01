Bodnegg kulturell: mit voller Kraft ins neue Programm

Neues Jahr, neues Glück. Bodnegg kulturell (Boku) verspricht wieder glückliche Stunden mit neuen Künstlerinnen und Künstlern, aber auch mit Neuem von altbewährten. Zum Einstieg am Samstag, 14. Januar, heißt es wieder „Bodnegg singt mit“, ein musikalisch-geselliger Abend unter dem Motto „Singe, wem Gesang gegeben – oder einfach Lust dazu hat“.

Die instrumentale Begleitung erfolgt durch die Hausband Querbeet, Dominik Blöchl und Tobias Stier, für Text-Unsichere sind wieder Hilfen geplant. Selbstverständlich gibt es keinen „Sing-Zwang“, auch Zuhörer sind herzlich willkommen.

Die Vernissage zur neuen Ausstellung im Rathaus steht bereits am Sonntag, 22. Januar, um 11 Uhr an. Zehn Bodnegger Hobby-Fotografen und -Fotografinnen zeigen ihre Arbeiten. So unterschiedlich die Personen hinter der Kamera sind, so unterschiedlich und vielfältig sind die Ergebnisse.

Jontef ist am 11. Februar mit ihrem Jubiläumsprogramm zu Gast. Jontef bedeutet Festtag. Ein Festtag mit Musik und Theater, ein Festtag der „klejnen Mentschelach“, der Menschen nicht nur im jiddischen Schtetl der Vergangenheit, sondern auch heute, hier und anderswo, der Menschen, die sich begegnen, sich verlieben und verlieren, bekriegen und versöhnen. Ohne großen technischen Aufwand, nur durch Wort und Musik und die virtuose Beherrschung der Instrumente erweckt Jontef die überschäumende Lebensfreude, den augenzwinkernden Humor und die Melancholie der Welt des Stedls wieder zum Leben, wie es in der Pressemitteilung heißt. Jontef ist die einzige Klezmer-Gruppe in Deutschland, die in dieser Weise Wort und Musik verbindet. Dafür haben sie Preise gewonnen und darauf beruht ihr Erfolg beim Publikum.

„Wer jagt, gewinnt“, so lautet die Show mit Tobias Gnacke am 11. März. Eine Show mit Parodie, Bauchreden, Quatsch und jeder Menge Musik, ein Programm zwischen Comedy, Kabarett und klassischer Unterhaltungsshow.

Thabilé, „The warm voice of South Africa", bringt ihr Programm „Read my Lips“ am 22. April mit nach Bodnegg. Sie gehört zu den Sängerinnen, die einen mit der einnehmenden Dringlichkeit ihrer Stimme tief im Inneren berühren. Seit fünf Jahren lebt die 34-Jährige in Stuttgart, geboren und aufgewachsen ist Thabilé im südafrikanischen Johannesburg.

Ein Wiedersehen mit der „Pflegestufe Null“ gibt es am 13. Mai mit der „Quadratur des Greises“. Das Rentnerquartett hat die Zeit der Bühnenabstinenz mit der Abgeklärtheit von gestandenen Profirentnern ohne bleibenden Schaden überstanden. Mit kabarettistischen Trockenübungen im „Hoim-Office“ wurde die Zeit der rampensaumäßigen Entsagung genützt und es entstand dieses Postcorona-Programm.

In den Sommermonaten ist Boku dann wieder bei den „Drei Räubern“ im Zirkuszelt in Baltersberg zu Gast. Am 24. Juni werden die Herren von Southmade das Zelt rocken. Die Liveband lässt ein feines Stück Musikgeschichte aus verschiedenen Jahrzehnten wieder auferstehen, und Platz zum Tanzen gibt es auch.

Spaß für die ganze Familie bringt die Gruppe Paspartout am 15. Juli bereits um 18 Uhr mit ins Zelt. Dabei ist Kaspar, der erfinderische Clown, und sein Freund Rudi, der neugierige Elefant. Und eine abgefahrene Rattengang erobert die Welt jenseits der Kanalisation. Als knallige Nagercombo spielen sie Musik von rattig bis scharf, ihre lausige Kinderstube lässt sich jedoch nicht immer verleugnen.