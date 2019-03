Bodnegg geht Aufarbeitung der NS-Zeit an

Bodnegg beginnt mit der Aufarbeitung seiner NS-Vergangenheit. Jetzt ist auf Sonntag, 24. März, um 10.30 Uhr im Bürgersaal des Dorfgemeinschaftshauses ein öffentlicher Vortrag geplant. Der Ravensburger Historiker Wolf-Ulrich Strittmatter wird über seine Forschungsergebnisse zur NS-Zeit in Bodnegg berichten. Im Mittelpunkt wird die Person des Bürgermeisters Anton Blaser und das Wirken der NSDAP-Aktivisten in der Gemeinde Bodnegg stehen. Auch der Leiter des Denkstättenkuratoriums NS-Dokumentation Oberschwaben, Uwe Hertrampf, wird an dem Tag dabei sein.

Wie es in der Ankündigung der Gemeinde Bodnegg heißt, soll es nicht nur um Täter gehen. Die Opfer sollen nicht vergessen werden. Deswegen soll Uwe Hertrampf Anregungen zur weiteren Beschäftigung mit diesem Teil der Ortsgeschichte und zur Gestaltung eines Gedenkortes geben.

Anlass für die Veranstaltung sind die Beratungen des Gemeinderats über das Porträt des ehemaligen NS-Bürgermeisters Anton Blaser in der Bürgermeistergalerie im Sitzungssaal. Nach der Berichterstattung der „Schwäbischen Zeitung“ über den Jahrestag der Reichsprogromnacht im vergangenen November und das Wirken von Anton Blaser hat der Gemeinderat beschlossen, das Porträt Blasers abzuhängen. Danach hat das Gremium beraten, wie weiter mit dem Fall umgegangen werden soll.

In dem Artikel „Die ,Judenfamilie’ sollte raus aus dem Dorf“ vom 7. November 2018, basierend auf einer Arbeit des Historikers Wolf-Ulrich Strittmatter berichtete die SZ über das Schicksal einer zur Katholikin konvertierten Jüdin und die Machenschaften des von den Nationalsozialisten eingesetzten Bürgermeisters Anton Blaser. Blaser war laut den Recherchen von Strittmatter kein einfacher Parteifunktionär der Nationalsozialisten. Der von dem NS-Regime eingesetzte Bürgermeister sei gehorsam, übereifrig und ein Denunziant gewesen.

An der Porträtwand der ehemaligen Bodnegger Bürgermeister klafft derzeit eine Lücke. Der Gemeinderat hat beschlossen, das Bild des ehemaligen Nazi-Bürgermeisters Anton Blaser abzuhängen. Im Gespräch mit Alena Ehrlich erklärt Historiker Wolf-Ulrich Strittmatter, wie es dazu kam und wie die Gemeinde nun ihre NS-Vergangenheit aufarbeiten kann.

In einer weiteren Sitzung und viel Diskussion im Vorfeld kam der Gemeinderat schließlich zu der Entscheidung, anstelle des Bildes von Anton Blaser lediglich ein kleines Porträtfoto mit Blaser in NSDAP-Parteiuniform und einen einordnenden Text aufzuhängen. In der Januarsitzung war man sich dann auch einig, dass mit dem Abhängen des Bildes noch nicht Schluss sein soll. Gemeinderat Rudi Blöchl (Mensch und Umwelt) war es wichtig, dass möglichst schnell mit der Aufarbeitung begonnen wird. Die Gemeinderäte Wolfgang Legner und Rudolf Stör (beide Aktiv für Bodnegg) erinnerten daran, den Teilort Rosenharz nicht zu vergessen. Auch dort hat es Opfer des Euthanasie-Programms der Nazis gegeben, in dem Menschen mit Behinderung getötet wurden.

Jetzt also soll mit der Veranstaltung Ende März ein erster Anfang gemacht werden, um die Bevölkerung mit einzubinden. In der Ankündigung heißt es außerdem: „Besonders laden wir ältere Mitbürger ein, die als Zeitzeugen Erinnerungen, möglicherweise auch Fotos oder Dokumente aus ihrem Familienarchiv beitragen können.“