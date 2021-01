Mit drei Einsatzfahrzeugen und 20 Einsatzkräften mussten die Freiwilligen Feuerwehren aus Bodnegg und Tettnang am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr ausrücken, nachdem in einem Haus bei Bodnegg starker Rauch in einem Kamin entwichen war. Laut Polizeibericht war die Ursache für den Qualm nicht auszumachen, weshalb die Wehrleute wieder abrückten und ein Schornsteinfeger weitere Maßnahmen ergriff. Verletzt wurde durch den Rauch niemand.