Bildungszentrum Bodnegg feiert an vier Tagen sein 50-jähriges Bestehen

Das Bildungszentrum in Bodnegg feiert in der ersten Juliwoche seinen 50. Geburtstag. Seit 1968 arbeitet das ländliche Schulzentrum, dem der gebürtige Bodnegger Johann Baptist von Hirscher, Domkapitular und Professor, seinen Namen gab, im verlässlichen Ganztagsbetrieb. Unter einem Dach sind heute Grundschule, Werkrealschule und Realschule mit insgesamt 680 Schülern zu finden, die von 86 Lehrern unterrichtet werden. Das Einzugsgebiet erstreckt sich über den Landkreis Ravensburg hinaus bis nach Friedrichshafen und den Kreis Lindau. In fünf Jahrzehnten hat sich nicht nur der klassische Schulunterricht verändert, sondern auch die Projektarbeit und die Freizeitangebote innerhalb der Schule.

Es war etwas ganz Besonderes, als das Bodnegger Bildungszentrum (BZB) am 17. Mai 1968 eingeweiht wurde. „Visionär, wegweisend und mutig zugleich war die Einrichtung einer Ganztagsschule mit ihrem besonderen pädagogischen Konzept“, sagt Rektorin Gabriele Rückert, die mit ihren beiden Stellvertretern Alexander Matt und Claudia Kirchhoff das BZB aktuell leitet. Alle Besonderheiten, die in 50 Jahren am Schulzentrum entwickelt und aufgenommen wurden, zu beschreiben, würde diesen Bericht sprengen. „Eine Besonderheit ist sicher das soziale Engagement. „Wir haben das von Anfang an mit Leben gefüllt“, so Rückert.

Vierbeiner bringen Ruhe in die Klasse

So sind am BZB aus der Schülerschaft nicht nur Streitschlichter, Busbegleiter, Klassenräte, Schulsanitäter und Nachhilfementoren im Einsatz, auch eine tiergestützte Pädagogik wird hier umgesetzt. Im schuleigenen Tierhaus, wo in der Freizeit mit Kaninchen, Meerschweinchen oder Hamstern nicht nur geknuddelt werden kann, sondern auch Pflege und Verantwortung für die Tiere von den Schülern übernommen werden.

Auch im klassischen Schulbetrieb sind zwei entsprechend ausgebildete Hunde zu finden. Sie begleiten ihr Herrchen oder Frauchen aus der Lehrerschaft zu deren normalem Unterricht. „Es ist tatsächlich so, dass der Hund Ruhe in die Klasse bringt“, erzählt die Rektorin. Und zwar nicht durch drohendes Knurren, sondern rein durch seine Anwesenheit, die bei den Schülern aller Klassen äußerst beliebt ist. „Selbst in der Pause, bei vollen Treppen, wird auf die Hunde geachtet, noch nie ist einem Hund auf die Pfoten getreten worden“, ergänzt Alexander Matt. Das stärke Rücksichtnahme und Achtsamkeit.

Schüler reden beim Speiseplan mit

Das ist bei heute insgesamt 680 Schülern auch nötig. Im Jahr 1968 lag die Schülerzahl mit 341 gerade mal bei der Hälfte. Damals besuchten 68 Schüler die Realschule, von denen 1970, als erster Jahrgang, neun ihren Realschulabschluss machten. Heute gehen 422 Schüler in die Realschule und 125 in die Werkrealschule. Sie werden mit vielen Aktivitäten, Projekten und Praktika zusätzlich gefördert. „Die Schüler machen hier gute Abschlüsse, weil viel mehr Zeit aufgewendet wird, um sie auf weiterführende Schulen oder den Beruf vorzubereiten“, erklärt Claudia Kirchhoff. Dabei helfen auch ein Sozialarbeiter und eine Karrierebegleiterin.

Die gab es im Jahr 1968 noch nicht, dagegen aber eine Besonderheit, die bis heute ihren beliebten Bestand hat. Von Anbeginn wurde am BZB in der Mittagszeit gekocht. Keine Mahlzeiten aufgewärmt oder warm angeliefert, sondern von Küchenchef Thomas Schupp und seinem Team täglich frisch zubereitet. Und da es heute nicht mehr so wie 1968 heißt: „Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt!“, hat schon seit etlichen Jahren die Schülerschaft ein Mitspracherecht bei der Speisenauswahl. „Gemeinsam unterwegs – gemeinsam wachsen“, so lautet das Schulmotto, das immer wieder neu interpretiert wird. Das gilt nicht nur für die Zusammenarbeit mit den Eltern und dem engagierten Elternbeirat, sondern in jüngster Vergangenheit auch beim Unterrichten von Flüchtlingskindern aus Afghanistan und Syrien. Im Schuljahr 2015 aufgenommen, können die ersten hier aktuell schon ihren Abschluss machen.

Eine vielseitige Freizeitgestaltung hat sich seit dem Gründerjahr im Ganztagsbetrieb des BZB entwickelt. Aber auch heute noch sind klassische Angebote wie das Nähen mit der Nähmaschine, Häkeln, Kochen, Basteln, Werken, Sport, Schwimmen im Hallenbad auf dem Schulgelände und Musik dabei, ergänzt durch Geocaching, American Football, Bouldern, Golf, Mountainbiken oder Beauty Basics.

Bürgermeister: „Beitrag für die ganze Region“

Das BZB hat als erste Schule in Deutschland den Titel „Schule aktiv für Unicef“ im Jahr 2003 für sein Engagement bekommen und pflegt seit 2002 einen regen Schüleraustausch mit einer Schule in Vouvry, der französischen Partnerstadt von Bodnegg.

Das Schulzentrum modern zu betreiben, zu pflegen, aber auch weiterzuentwickeln, hat seinen Preis, und dafür ist die Gemeinde Bodnegg zuständig. Es sei eine sehr gute Zusammenarbeit, betonen die Schulleiter, und Bürgermeister Christof Frick gibt das Lob zurück. „Nach dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ ziehen Gemeinderat und Schulleitung seit Anbeginn an einem Strang“, so Frick. „Diese sehr gute Zusammenarbeit war und ist die Basis für eine kontinuierliche bauliche und qualitative Weiterentwicklung. Unsere vielfältige Schullandschaft genießt bei uns hohe Priorität, denn Investitionen in unsere Jugend sehen wir als äußerst nachhaltige Investition in die Zukunft. Vor diesem Hintergrund leisten wir in Bodnegg einen Beitrag für die ganze Region“, ergänzt er.