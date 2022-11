Bezirkstag zum Thema Welternährung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

31 Mitglieder aus fünf KF des Kolpingbezirks Bodensee-Oberschwaben trafen sich in Andelshofen. Dort nahmen sie an einem Wortgottesdienst mit Diakon Günter Stumpp in der St. Verenakirche teil.

Danach ging es zu Fuß zum nahegelegenen „Weltacker“. Dort erhielten sie interessante Infos zum Thema Weltacker, der auf 2000 Quadratmetern Fläche dem Anbau von Getreidearten, Kartoffeln, Hülsenfrüchten und verschiedenem Gemüse der gesamten Weltackerfläche nachempfunden ist. Dabei kam auch zur Sprache, dass viel Ackerfläche nicht für die menschliche Ernährung, sondern für die Produktion von Viehfutter und aber auch speziell nur zur Energiegewinnung genutzt wird. Angesprochen wurde natürlich auch das Problem der unnötigen Verschwendung von Lebensmitteln schon auf dem Acker, beim Handel und auch in den privaten Haushalten.

Nach dem Mittagessen in Andelshofen ging es nach Überlingen. Dort endete der Tag bei strahlender Sonne in einem Café an der Promenade.