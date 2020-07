Betrunkener fährt Auto an und haut ab

Das Polizeirevier Wangen sucht einen bislang unbekannten Mann, der am Samstagabend gegen 19.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Birkenstraße in Bodnegg einen Unfall verursacht hat. Anschließend flüchtete er. Das teilte die Polizei mit.

Laut Zeugenangaben war der Mann zunächst im Markt und sei offensichtlich alkoholisiert gewesen. Beim Ausparken habe der Mann mit seinem VW Golf einen geparkten Mitsubishi angefahren. Dabei entstand rund 1000 Euro Sachschaden. Der Mann wurde von Zeugen zwar angesprochen, machte aber keinerlei Anstalten, sich um den Schaden zu kümmern, sondern fuhr davon, so die Polizei weiter.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 50 bis 60 Jahre alt, graue Jeans, schwarzes Oberteil, kräftige Figur und dunkle Haare. Das Polizeirevier Wangen ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt weitere Zeugenhinweise unter Telefon 07522/9840 entgegen.