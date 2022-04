Betrunkener Autofahrer gerät in Gegenverkehr

Seinen Wagen in den Gegenverkehr gesteuert hat ein 77 Jahre alter VW Golf-Fahrer am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr auf der B 32.

Auf Höhe von Kammersteig kam er laut Polizei in einer leichten Kurve auf die entgegenkommende Fahrspur. Während ein in Richtung Wangen fahrender VW Phaeton-Lenker gerade noch ausweichen konnte, touchierte der mutmaßlich stark alkoholisierte Verursacher vermutlich einen nachfolgenden Suzuki Swift und einen Lkw. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Golf-Fahrer weiter. Der Phaeton-Fahrer wendete kurzerhand und fuhr dem Flüchtigen in Richtung Ravensburg hinterher. Kurz nach dem Abzweig nach Bodnegg konnte er den 77-Jährigen nach anhaltendem Hupen und Aufblenden dazu bewegen, anzuhalten.

Laut eines polizeilichen Atemalkoholtests hatte der flüchtige Fahrer rund 1,9 Promille intus. Er musste in einem Krankenhaus Blut abgeben. Die Polizei nahm ihm den Führerschein ab. Durch den Unfall verursachte er an seinem Wagen einen Schaden von rund 1500 Euro. Wie hoch der Schaden ist, der an den beiden Fahrzeugen entstand, die der Betrunkene im Gegenverkehr streifte, ist bislang nicht bekannt. Beide fuhren erst einmal weiter, nachdem der Verursacher geflüchtet war.

Während sich der Fahrer des Lasters zwischenzeitlich telefonisch bei der Polizei gemeldet hat, fehlt bislang ein Hinweis auf den Suzuki-Fahrer, der vor dem Lkw unterwegs war. Dieser, sowie weitere Personen, die durch den Fahrer gefährdet wurden, werden dringend gebeten, sich unter Telefon 07529/971560 beim Polizeiposten Vogt zu melden.