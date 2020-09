Betrunken am Steuer erwischt

Beamte des Polizeireviers Wangen haben am Montag gegen 22.35 Uhr bei einem Autofahrer Alkoholeinfluss festgestellt. Der 46-Jährige wurde in der Schillerstraße in Bodnegg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,9 Promille. Der Mann hat nun mit einem einmonatigen Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einem Bußgeld zu rechnen.