Betrüger erbeuten bei Schockanruf fünfstellige Summe

Erneut hat eine Welle von sogenannten Schockanrufen die Region überrollt.

Mehrere Senioren wurden am Mittwoch von Betrügern angerufen, die sich als naher Verwandter ausgaben und vortäuschten, einen tödlichen Unfall verursacht zu haben und nun im Gefängnis zu sitzen, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Um freizukommen, müsse eine Kaution im fünfstelligen Eurobereich hinterlegt werden.

So wird einer der Betrüger beschrieben

Eine 82 Jahre alte Frau aus Bodnegg ließ sich durch die geschickte Gesprächsführung derart beeindrucken, dass sie einem unbekannten Abholer Bargeld in Höhe von 35.000 Euro aushändigte. Der Unbekannte wird von der Seniorin als etwa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß mit kurzem dunkelblondem Haar beschrieben.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07541 / 70 10 entgegen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor derartigen Betrugsmaschen. Angehörigen sollten dafür sensibilisiert werden, derartige Anrufe sofort zu beenden und die angeblichen Familienangehörigen zu kontaktieren. Niemals sollten Bargeld oder Wertgegenstände an Unbekannte übergeben werden. Wer Opfer eines Betrugs geworden ist, sollte außerdem umgehend die Polizei informieren, heißt es in der Mitteilung weiter.