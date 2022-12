Bei Unfall auf der B 32 wird eine Person verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 17 Uhr auf der B 32 bei Bodnegg ist eine Person leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhren eine 37-Jährige und ein 29-Jähriger mit ihren Autos auf der Bundesstraße in Richtung Ravensburg. Mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit bemerkte der 29-Jährige den Bremsvorgang der 37-Jährigen nicht rechtzeitig und fuhr auf deren Fahrzeug auf. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.