Baumaschinen aus Container gestohlen

Unbekannte haben zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 7 Uhr, mehrere hochwertige Maschinen und Gegenstände aus einem Baucontainer an der Schillerstraße in Bodnegg entwendet. Laut Bericht ermittelt der Polizeiposten Vogt und bittet um Hinweise. Der Container, der ordnungsgemäß verschlossen war, wurde laut Polizeibericht mit einem Schraubendrehers aufgehebelt. Die Täter entwendeten anschließend einen Betonrüttler mit Umformer, einen Hochdruckreiniger, eine Motorsäge sowie einen Laser mit Stativ und zahlreiche Kabel. Der Wert des Diebesguts wird auf insgesamt rund 3000 Euro beziffert. Hinweise an Telefon 07529/971560.