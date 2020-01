Autofahrer zieht Lkw-Fahrer aus Führerhaus - Zeugen gesucht

Zur Tatzeit war der Fahrer eines Abschleppwagens in der Ansiedlung Kammersteig in Bodnegg (Kreis Ravensburg) dabei, in einem an der B32 gelegenen Hofraum zu rangieren. Aus Richtung Kreisverkehr Rotheidlen kam der spätere Täter in einem Fahrzeug einer Bekannten angefahren.

Als er bei dem rangierenden Lkw ankam, soll der Autofahrer nach Polizeiangaben unvermittelt ausgestiegen sein, die Lastwagentür aufgerissen und den überraschten Fahrer an Kragen aus dem Führerhaus gezogen haben.

Dabei soll er sein Opfer beleidigt und ihm damit gedroht haben, ihn zu töten. Als der Bedrohte die Polizei verständigen wollte, soll ihm der 42-jährige Angreifer das Mobiltelefon entrissen und es eine Böschung hinunter geworfen haben.

Als es der 55-Jährige mit einem weiteren Handy nochmals versuchte, wiederholte sich dieses Szenario laut Polizei erneut.

Ein Passant, der die Aktion sah, soll dem Lastwagenfahrer zur Hilfe geeilt sein. Erst danach beruhigte sich die Situation und die Polizei wurde verständigt. Den Täter konnte die Polizei mittlerweile ermitteln.

Auf ihn wartet laut Polizei jetzt Anzeigen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.

Der Polizeiposten Vogt sucht noch Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefon 07529/971560 zu melden.

