Ein Unbekannter hat am Samstag zwischen 16.20 und 16.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Eichelstraße in Bodnegg ein Auto zerkratzt.

Der Sachschaden an der Beifahrertür wird von der Polizei in einer Pressemitteilung auf rund 1000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0751/8033333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.