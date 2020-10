Ausweichmanöver führt zu Unfall

Zwei Rehe sind laut Polizeibericht der Grund für das Ausweichmanöver eines 20-jährigen Nissan-Fahrers gewesen, das in einem Feld endete. Der Mann war derart erschrocken, als er am Sonntag gegen 3.30 Uhr auf der Landdesstraße 335 Höhe Widdum die beiden Tiere erkannte, dass er sein Fahrzeug nach links lenkte. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und riss einen Zaun aus der Erde. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Der 20-Jährige blieb unverletzt.