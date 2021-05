Außenspiegel gestreift und einfach weitergefahren

Einen Schreckmoment dürfte ein 27-Jähriger Audi-Fahrer am Freitagabend gegen 18.25 Uhr auf der B 32 erlebt haben. Auf Höhe Korb kam ihm ein dunkelblauer Mittelklassewagen, ähnlich einem VW Golf, auf der eigenen Fahrspur entgegen und streifte sein Auto am linken Außenspiegel. Wie die Polizei mitteilt, kümmerte sich der Entgegenkommende nicht weiter um den Unfall und setzte seine Fahrt in Richtung Ravensburg unbeirrt fort. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Kißlegg in Verbindung zu setzen unter Tel. 07563 / 90990.