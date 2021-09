Ausbildungsstart bei der EnBW

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für zwei Auszubildende fing in dieser Woche die berufliche Laufbahn bei der EnBW-Tochtergesellschaft Netze BW GmbH in Bodnegg an. Im Rahmen ihrer Ausbildung zum Elektroniker Energie-Gebäudetechnik werden sie in den kommenden Jahren umfassend für den späteren Einsatz im gesamten Konzern vorbereitet. Die Ausbildung ist topmodern und arbeitet mit dem neuesten technischen Equipment. So werden zum Beispiel Simulationen mit der Virtual-Reality-Brille für diverse Trainingssituationen genutzt oder Augmented-Reality-Programme (Erweiterte Realität) eingesetzt für die Fernwartung und digitale Wissenssicherung. Das Arbeiten mit 3D-Druckern ist digitaler Standard. Sogar zum*zur Drohnenpilot*in können sich Auszubildende qualifizieren.

Netze BW-Ausbildungsleiter Gerhard Heinrich erklärt: „Mit der Kombination aus modernen Lernmethoden, agilen Arbeitsweisen und ‚klassischen‘ Ausbildungs-Elementen bieten wir unseren Nachwuchstalenten eine vielfältige und abwechslungsreiche Ausbildung zur Vorbereitung auf ihren späteren Job. Doch bevor wir richtig durchstarten, lassen wir den Auszubildenden genug Raum sich und uns kennenzulernen. Auch das ist wichtig für einen gelungenen Ausbildungsstart.“

Nach wie vor gelten auch im Ausbildungsbetrieb die EnBW-weiten Hygiene- und Verhaltenskonzepte, um der Ausbreitung des Corona-Virus entgegenzuwirken. Das bedeutet, dass die Ausbildung derzeit in einer Mischung aus Präsenz und Home Office durchgeführt wird. Dafür erhalten die Auszubildenden zum Start einen Laptop für das mobile Arbeiten.

Insgesamt 250 junge Menschen haben sich dieses Jahr dafür entschieden, die Grundlage für ihre berufliche Entwicklung bei der EnBW Energie Baden-Württemberg AG oder den Konzerntöchtern Netze BW GmbH, EnBW ODR AG und Netzgesellschaft Südwest GmbH zu legen. Davon sind 174 Auszubildende und 76 dual Studierende. Zudem starten neun Elektroniker*innen für die Stuttgart Netze GmbH, zwei Elektroniker*innen für die TransnetBW GmbH sowie 25 weitere Auszubildende von konzernexternen Partnerfirmen ihre Ausbildung bzw. ihr duales Studium bei den Ausbildungseinheiten der EnBW und Netze BW.

Die Netze BW hat ab diesem Jahr ihr Ausbildungsangebot mit der Ausbildung zum/zur Geomatiker*in erweitert. Zudem bietet sie die neuen Studienvertiefungen Mobile Informatik im Studiengang Informatik und Data Science im Studiengang Wirtschaftsinformatik an.