Aufarbeitung der NS-Vergangenheit in Bodnegg: Kein Opfer soll vergessen werden

Die Gemeinde Bodnegg will ihre nationalsozialistische Vergangenheit aufarbeiten.

Dazu wurde im vergangenen Jahr eine „Arbeitsgruppe Erinnerungskultur“ gegründet, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Wie aufwändig teilweise die Suche nach den Opfern ist, macht die Recherche der Mitglieder deutlich, geht sie doch bis nach Frankreich und Russland.

So entstand die Idee

„Es ist sehr mühsam, die Daten von Opfern zusammenzutragen“, erklärt Bürgermeister Christof Frick die Recherche der AG Erinnerungskultur. Die Gruppe hatte sich im vergangenen Jahr gegründet aus dem Bestreben, mehr über Täter und Opfer des NS-Regimes in Bodnegg zu erfahren und zu dokumentieren. Begonnen hatte das Ganze schon im November 2018.

Ein Artikel in der "Schwäbischen Zeitung" zum Gedenken des Jahrestages der Reichspogromnacht hatte die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten im ländlichen Bereich, auch speziell in Bodnegg, thematisiert.

Berichtet wurde darüber, wie der damalige Bürgermeister Anton Blaser und seine Mitstreiter auf übelste Art und Weise eine jüdische Familie in Bodnegg drangsalierten.

Porträtfoto aus Ehrengalerie der Bürgermeister entfernt

Spontan hatte daraufhin der Bodnegger Gemeinderat in seiner Novembersitzung das Porträtfoto von Blaser aus der Ehrengalerie der Bürgermeister im Sitzungssaal entfernt. Etliche Diskussionen über das weitere Vorgehen folgten. Mit Wolf-Ulrich Strittmatter und Uwe Hertrampf, Kundige dieser dunklen Zeitgeschichte in Oberschwaben, wurden zwei Historiker zu Rate gezogen.

Seit Februar 2019 hing dann ein kleines Foto von Anton Blaser mit Erklärungen zu seiner Person und seinem menschenverachtenden Wirken wieder im Sitzungssaal. Dabei sollte es aber nicht belassen werden. Beide Historiker wurden im März vergangenen Jahres zu einem viel besuchten Vortrag eingeladen und berichteten über die Zeit des Nationalsozialismus in Bodnegg.

Im Sitzungssaal hängt statt des Porträts von Anton Blaser jetzt dieser Text mit einem Foto. (Foto: Wendelin Spitzfaden)

Die Kirchengemeinde ist ebenfalls in die Aufarbeitung involviert, hatte sie doch schon im Dezember 2018 die Schaffung einer Gedenkstätte für die Opfer des Naziterrors in Bodnegg auf der Tagesordnung ihrer Sitzung.

Bis heute wird aktiv in den verschiedensten Archiven recherchiert und gesucht. Auch die Euthanasieopfer von Rosenharz sollen nicht vergessen werden. 40 Personen seien schon gefunden, berichtet Bürgermeister Christof Frick, wobei hier die Suche bis nach Frankreich und Russland ging.

Aktuell wird über das Gemeindemitteilungsblatt nach Informationen über Lisette Emilie Grün geforscht, von der aus dem Gemeindearchiv nur bekannt ist, dass sie am 6.12.1864 in Bodnegg geboren wurde, und als ihr Sterbedatum wird dort der 30.4.1940 in Grafeneck angegeben. Alle Versuche, sie auf der Opferliste von Grafeneck oder in anderen Archiven zu finden, waren bisher erfolglos. Jetzt sind die Bodnegger gefragt, ob ihnen der Name möglicherweise in irgendeinem Zusammenhang schon einmal begegnet ist.

Auf welche Weise und an welchem Ort der Opfer gedacht werden soll ist noch offen. Ein Gedenken auf einer Erinnerungstafel mit allen Opfernamen und ein Standort auf dem Friedhof wurden schon diskutiert. Konkret ist jedoch noch nichts beschlossen.

Nach Christof Frick will die AG Erinnerungskultur, die auch weiterhin mit den beiden Historikern in Kontakt ist, in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen über den aktuellen Stand informieren.