Auf der Landstraße Richtung Schule

Der Schulalltag beginnt für die zwei Schüler aus Fahnenhofen in der Gemeinde Bodnegg meist gefährlich. Ihr Weg in die Schule führt über die gefährliche Landesstraße 326 zwischen Obereisenbach und Bodnegg. Im Sommer fahren sie mit dem Fahrrad in die Schule nach Bodnegg, im Winter gehen sie 250 Meter entlang der Landstraße zur nächstgelegenen Bushaltestelle in Ippenried zu Fuß.

Schon wer mit dem Auto auf der Straße unterwegs ist, merkt, wie eng es auf der schmalen Straße zugeht. „Das zeigt sich daran, dass sich regelmäßig entgegenkommende Lastwagen streifen“, berichtet Carmen Metzler, die Betreiberin des gleichnamigen Ferienhofs und Tante der beiden Schüler. Auch sie sei vor zwei Wochen knapp einem schlimmeren Unfall entgangen, als sie einem Lastwagen ausweichen musste und mit dem Seitenspiegel einen Straßenpfosten streifte. „Für die Kinder ist diese gefährliche Straße aber unumgänglich.“

Carmen Metzler versuchte bereits, ein Tempolimit beim Landratsamt Ravensburg zu erreichen. „Das Landratsamt teilte uns mit, dass man nicht überall Geschwindigkeitsbegrenzungen einrichten könne. Begründet wurde die Entscheidung dadurch, dass es sich bei Fahnenhalden um keine Ortschaft handele“.

Damit wollte sich Familie Metzler allerdings nicht begnügen und hat bereits auf dem eigenen Grundstück ein Stück Kiesweg entlang der Straße angelegt. Der Versuch, eine Bushaltestelle direkt an dem Gehöft einzurichten, sei gescheitert, sagt Metzler. Das habe sie schon angeregt. In absehbarer Zeit sei keine Lösung für die Verkehrsstelle vorgesehen.