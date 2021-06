Arbeiter von Auto überrollt

Einen Kanalarbeiter hat eine 51 Jahre alte Autofahrerin am Donnerstag in der Moosstraße in Bodnegg überrollt. Der Arbeiter erlitt dabei laut Polizeibericht schwere Verletzungen.

Der 50-Jährige befand sich in einem Schacht, sodass lediglich sein Oberkörper herausragte, als er von dem Auto erfasst wurde. Seine Arbeitsstelle hatte er nach bisherigen Erkenntnissen unzureichend abgesichert, sodass die 51-jährige Nissan-Fahrerin in zu spät erkennen konnte. An ihrem Wagen entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.