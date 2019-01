Alte Bodnegger Bank erhält Effizienzpreis

Umweltminister Franz Untersteller hat den „Effizienzpreis Bauen und Modernisieren“ in fünf verschiedenen Kategorien verliehen – ausgezeichnet wurde auch die Alte BankGbR in Bodnegg.

„Die Preisträger zeigen auf anschauliche Weise, dass Wohngebäude energieeffizient und zugleich kostengünstig gebaut und modernisiert werden können“, wird der Minister in einer Pressemitteilung zitiert. Jetzt gelte es, die Erfahrungen des Wettbewerbs zu nutzen und insbesondere die Möglichkeiten, ältere Gebäude kostengünstig energetisch zu sanieren, im ganzen Land bekannt zu machen, so Untersteller weiter. In der Kategorie Neubau Mehrfamilienhaus/Geschosswohnungsbau wurde die Alte Bank GbR in Bodnegg mit der Prämierungsstufe Silber ausgezeichnet. Das Preisgeld hierfür beläuft sich auf 7000 Euro. In der ministeriellen Würdigung heißt es: „Das Objekt hat die effizienteste Gebäudehülle sowie den niedrigsten Bedarf an Primärenergie im Vergleich zur engeren Wahl dieser Kategorie. Trotz des vergleichsweise hohen Endenergiebedarfs erreicht das Gebäude durch seine sehr niedrigen Baukosten ein günstiges Verhältnis von Baukosten zur Energieeffizienz. Mit einer Konstruktion in Holzständerbauweise und Zellulose als Dämmmaterial kommen bei diesem Objekt überwiegend ökologische Baustoffe zur Anwendung. Das Gebäude entspricht dem KfW-Standard 40.“

Verantwortlich für dieses Gebäude sind das Architektur Büro Ludwig Heine aus Weingarten sowie die Bodnegger Firma Schmid Immobilien als Projektbetreuer und die ebenfalls in Bodnegg ansässige Zimmerei Josef Abler.