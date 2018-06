Einen Sachschaden von etwa 4500 Euro verursachte am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr ein Autofahrer im Kreisverkehr Bodnegg, als er in einen anderen Pkw stieß. Der 64-Jährige, der auf aus Richtung Rotheiden kam, hatte die Vorfahrt missachtet und stieß daher in den Audi einer 22-jährigen Frau, die aus Richtung Neukirch unterwegs war. Verletzt wurde niemand.